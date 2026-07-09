Comunidad de Taganga exige revisión del proceso de creación de resguardo indígena

Con pancartas, banderas y consignas en defensa de su territorio, un grupo de habitantes del corregimiento de Taganga protagonizaron una multitudinaria caminata para manifestar su rechazo al proceso de constitución de un nuevo resguardo indígena que, aseguran, podría afectar la propiedad de numerosas familias que residen en este tradicional sector de Santa Marta.

Los manifestantes aseguran que hasta ahora persisten dudas sobre el proceso que cursa en la Agencia Nacional de Tierras, Ministerio del Interior sobre qué ocurriría con los predios legalmente adquiridos, el derecho a heredarlos y las reglas que regirían la administración del territorio en caso de aprobarse el resguardo.

Durante la movilización participaron líderes comunales, comerciantes, pescadores, empresarios, propietarios de predios y residentes, quienes coincidieron en que el propósito de la marcha fue defender los derechos de quienes por generaciones han habitado el territorio.

Los representantes de la movilización insistieron en que su rechazo no busca desconocer los derechos de las comunidades indígenas. Su principal exigencia es que cualquier decisión sea producto de un proceso amplio de concertación en el que participen propietarios, residentes, comerciantes, líderes sociales y todos los sectores que hacen vida en Taganga.

También solicitaron que el catastro multipropósito sea tenido en cuenta dentro del análisis y que cualquier modificación relacionada con el uso del suelo sea explicada de manera clara y transparente a la comunidad.

Los manifestantes hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que, en el marco del cambio de administración, se revise el proceso que actualmente adelanta la Agencia Nacional de Tierras relacionado con la delimitación del territorio solicitado para el nuevo resguardo indígena.

No tenemos ningún interés de expropiar:

Por su parte, desde el Cabildo Indígena de Taganga que lideran el proceso de reconocimiento señalan que “no tenemos ningún interés de expropiar, ni arrebatar tierras, cuando ya la ley brinda seguridades jurídica a los poseedores de buena fe. Como pueblo indígena sabemos que estamos llamados a convivir y pervivir, pero, jamás vamos a aceptar que gente distinta a nuestro pueblo indígena deslegitime este proceso”, señalaron a través de un comunicado de prensa.