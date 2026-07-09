Consulado de Colombia en Madrid abandonará sede inaugurada hace año: Se logran ahorros

El Consulado General Central de Colombia en Madrid se muda otra vez. 6 AM-W de Caracol Radio confirmó que el pasado 30 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores firmó la salida anticipada de la cuestionada sede de la Calle de los Madrazo 8, y la firma del alquiler de una nueva sede en la Calle Lagasca 88, en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid.

La sede de Madrazo 8 se inauguró en febrero de 2025 con presencia de la entonces ministra de relaciones exteriores, Laura Sarabia, y pasados pocos meses empezaron las dudas sobre la idoneidad de ese edificio para ser sede del consulado que atiende entre 400 y 500 colombianos al día. De hecho, la propia Cancillería admitió por escrito, en respuesta a un derecho de petición presentado por 6AM-W, que ese inmueble se arrendó sin estudio de mercado previo y que operaba sin las licencias exigidas por el Ayuntamiento de Madrid.

Según los documentos oficiales del Ministerio a los que tuvimos acceso, el proceso de salida comenzó el 30 de septiembre de 2025, cuando la Cancillería ordenó un peritaje técnico y otro jurídico sobre la sede de Madrazo.

Los dos informes se entregaron el 15 de diciembre y, según el Ministerio, coincidieron en algo grave: el inmueble presentaba limitaciones normativas, estructurales, ambientales, de seguridad, operativas y jurídicas que fueron calificadas como “no subsanables”. Es decir: no había forma de arreglar esa sede. La recomendación de ambos peritajes fue trasladarse.

A partir de ahí, el Comité de Inmuebles en el Exterior de la Cancillería recomendó hacer un estudio de mercado. Se evaluaron ocho alternativas de las veintiséis propuestas que llegaron tras la convocatoria pública hecha por el consulado y finalmente el comité recomendó el traslado a calle Lagasca.

El 30 de junio se firmó una adenda con Merlin Properties para terminar el contrato de arrendamiento de forma anticipada. Y aquí un dato clave que destaca el propio Ministerio: la salida se pactó sin aplicar la cláusula penal, lo que, según la Cancillería, le evitó al Estado colombiano un pago cercano a 1,1 millones de euros.

Para el alquiler de la nueva sede, el canon mensual sube: de unos 34.600 euros de costo total en Madrazo, a 47.000 euros en Lagasca. Pero la superficie casi se triplica: de 551 metros cuadrados útiles se pasa a 1.575, más una bodega de 125 metros y nueve plazas de parqueadero, con mobiliario y gastos incluidos. En pocas palabras, el costo por metro cuadrado baja de 62,86 euros a 29,84 euros. Una reducción del 52,5 por ciento, según los cálculos oficiales.

Según el estudio de mercado del Ministerio, es un edificio en pleno barrio de Salamanca, con vigilancia las 24 horas, sin torniquetes de acceso, cuatro ascensores, accesibilidad total para personas con movilidad reducida, y entradas separadas para el público y los funcionarios. En el mismo edificio funcionan oficinas de las embajadas de Angola y Portugal, la Embajada de Chile y ProColombia. Metro más cercano: Núñez de Balboa y Serrano.

Se prevé que el consulado comience a atender al público en su nueva dirección desde el próximo 21 de julio.

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