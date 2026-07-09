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09 jul 2026 Actualizado 21:38

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Justicia

Corte confirma llamado a juicio del exsenador Arturo Char por presunta compra de votos

La investigación sostiene que el exsenador habría integrado una organización dedicada a la compra de votos en el Atlántico durante las elecciones de octubre de 2017.

Arturo Char | Foto: Senado de la República.

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La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio del exsenador Arturo Char Chaljub por concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

La investigación sostiene que habría integrado una organización dedicada a la compra de votos en el Atlántico durante las elecciones de octubre de 2017, desde la sede política Casa Blanca, en Barranquilla.

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Juan Esteban Quintero

Juan Esteban Quintero

" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...

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