Corte confirma llamado a juicio del exsenador Arturo Char por presunta compra de votos
La investigación sostiene que el exsenador habría integrado una organización dedicada a la compra de votos en el Atlántico durante las elecciones de octubre de 2017.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia confirmó el llamado a juicio del exsenador Arturo Char Chaljub por concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
La investigación sostiene que habría integrado una organización dedicada a la compra de votos en el Atlántico durante las elecciones de octubre de 2017, desde la sede política Casa Blanca, en Barranquilla.
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Juan Esteban Quintero
" Comunicador social y periodista con especialización en narrativas digitales, ambos títulos de la Universidad...