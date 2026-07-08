Vocación territorial como motor para la construcción de confianza en territorios en Antioquia

Colombia

Autor: Omar Pérez.

Hoy por hoy aportar al desarrollo de territorios y comunidades va más allá de inversiones estatales o privadas, sino que en muchos momentos el primer paso pasa por las mismas regiones por medio de sus vocaciones, pues esto, poco a poco, va generando confianza en sus habitantes. La compañía de tecnología Cadena lo entendió y lo apoyó en Antioquia.

¿Cómo generar desarrollo en las comunidades?

Pues bien, esto no es casualidad. El desarrollo construye a partir de las capacidades, talentos y oportunidades que lo hacen único, y esto lo aportan únicamente sus habitantes, y para que estos aportes se den, debe haber confianza por parte del ciudadano.

Es así como cada territorio tiene una vocación propia. En algunos casos, esta se encuentra en el turismo y la riqueza patrimonial; en otros, en la cultura, la biodiversidad, el conocimiento, el emprendimiento o la innovación, o incluso en el deporte, pero de que lo hay, lo hay.

Por esto es que el reto no está en ver hacia afuera para encontrarlo, sino ver para adentro, confiar en quien conforma el territorio y permitirle desarrollarse vocacionalmente. Reconocer las fortalezas locales permite generar oportunidades más sostenibles, fortalecer el tejido social y promover iniciativas que respondan a las necesidades y aspiraciones de quienes habitan el territorio.

La sostenibilidad, siempre ligada al potencial de un territorio:

Y es que Antioquia es fiel ejemplo de lo anterior, pues esta conversación ha sido impulsada durante años por actores públicos, privados, académicos y sociales que comparten una convicción común: el desarrollo perdurable solo es posible cuando nace del conocimiento profundo del territorio y de la capacidad de trabajar conjuntamente para potenciar sus ventajas.

¿Y la confianza? Todo un efecto dominó para las comunidades:

Pues la confianza es clave, la construcción de esta misma también está estrechamente relacionada con la capacidad de una región para creer en sí misma.

Como si de un efecto dominó se tratara, cuando una comunidad reconoce sus fortalezas en un model0 360, es decir, en materia de recursos, talentos y posibilidades, esta sociedad se fortalece y por ende refuerza las condiciones que, a futuro, atraen inversión, impulsan proyectos de largo plazo y generan oportunidades para las nuevas generaciones.

Desarrollo: la construcción de confianza, protagonista a la hora de creer en sus capacidades:

La visión compartida se convierte entonces en un factor clave para el progreso. Alinear esfuerzos alrededor de objetivos comunes permite que los proyectos trasciendan los periodos de gobierno y las coyunturas económicas, consolidando estrategias que generen valor para las personas y fortalezcan la competitividad regional.

Es por esto que la compañía Cadena entendió y ha transmitido a las sociedades que la confianza se construye cuando los territorios identifican sus fortalezas, fortalecen sus capacidades y crean las condiciones para que ciudadanos, empresas e instituciones trabajen por objetivos comunes.