Tabla de la clasificación general del Tour de Francia: así quedaron los colombianos tras la etapa 5

Se disputó la etapa 5 del Tour de Francia, la cual se desarrolló desde Lannemezan y Pau y contó con 158.3 kilómetros. Fracción con algunos repechos y solo un puerto de montaña de tercera categoría, pero que se decidió al sprint con la victoria del neerlandés Olav Kooij del Team Decathlon.

Le puede interesar: Olav Kooij se queda con la etapa 5 del Tour de Francia: Fernando Gaviria fue el mejor colombiano

La jornada fue tranquila hasta los kilómetros finales de la carrera. Hubo una caída a los 5.6 kilómetros e involucró a cinco pedalistas y otra a 2.4 kilómetros de la meta, en la que por fortuna no se involucró ningún colombiano.

El mejor escarabajo de la fracción fue el antioqueño Fernando Gaviria, que si bien cruzó la meta en el puesto 17 y con el grupo líder de la carrera, no pudo disputar la victoria en la especialidad de la velocidad. El resto de los colombianos entró con el mismo tiempo en diferentes posiciones.

Así quedó la etapa 5 del Tour de Francia

POS CICLISTA EQUIPO TIEMPO 1 Olav Kooij Decathlon 3:29:07 2 Max Canter Astana m.t. 3 Tim Merlier Soudal m.t. 17 Fernando Gaviria Caja Rural + 14″ 42 Sergio Higuita Astana m.t. 44 Egan Bernal Harold Ineos m.t. 45 Harold Tejada Astana m.t. 70 Einer Rubio Movistar m.t.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia

Luego de la etapa 4, Torstein Træen se quedó con la camiseta de líder del general, arrebatándosela a Tadej Pogacar, mientras que el estadounidense Sean Quinn se mantiene en la segunda ubicación a 28 segundos. El checo Mathias Vacek es tercero a 3′50″.

Tadej Pogacar está en el cuarto lugar a 7 minutos y 53 segundos, la misma de Jonas Vingegaard, quienes buscarán volver a los primeros puestos iniciando con la etapa 6, que será de montaña.

Por su parte, el mejor colombiano sigue siendo Sergio Higuita, en el puesto 22 de la general a 11 minutos y 16 segundos. Egan Bernal se encuentra en el puesto 26 a 12′ 08″.

POS CICLISTA EQUIPO TIEMPO 1 Torstein Træen Uno x Mobility 16:32:07 2 Sean Quinn EF Education +28″ 3 Mathias Vacek Lidl Treck +3′50″ 22 Sergio Higuita Astana +11′16″ 26 Egan Bernal Astana +12′08″ 28 Harold Tejada Ineos +12′31″ 55 Einer Rubio Movistar +38′30″ 98 Fernando Gaviria Caja Rural + 1:11:10

Etapa 6 del Tour de Francia

La sexta jornada ofrece el ascenso al mítico Tourmalet, un premio fuera de categoría a poco más de 30 kilómetros para la meta. En total serácinco premios de montaña, por lo que la general se puede volver a acomodar para los favoritos.

Entre Pau y Gavarnie-Gèdre se disputará la jornada con un recorrido total de 186.2km.