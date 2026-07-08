Salas independientes responden a María Paz Gaviria y destacan avances en política culturales

Sala Leonardus que hace parte de Teatro Nacional en la celebración de 45 años / Foto: Teatro Nacional

La Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro de Colombia respondió a los cuestionamientos que surgieron frente al Programa Nacional de Salas Concertadas 2026 del Ministerio de las Culturas, luego de que se señalara una disminución en el número de espacios beneficiados frente al año anterior.

La discusión inició después de que la gestora cultural María Paz Gaviria cuestionara los resultados de la convocatoria, señalando que para 2026 fueron seleccionadas 123 salas, mientras que en 2025 el programa había beneficiado a 205 espacios culturales.

Ante esto, la Comisión aseguró que analizar la situación únicamente desde la cantidad de salas seleccionadas no permite entender el panorama completo de las políticas dirigidas al sector cultural.

“El problema profundo no trata solo de un número de salas, sino de garantizar los recursos suficientes para la permanencia y existencia digna de estos espacios”, señaló la organización.

De acuerdo con la Comisión, durante el Gobierno Petro de la mano claro, de Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, se han logrado avances en la participación de las salas independientes dentro de la construcción de políticas culturales. La organización destacó que estos espacios han tenido mayor incidencia en las decisiones y conversaciones sobre las medidas que afectan directamente al sector.

Además, señalaron que el fortalecimiento de las artes escénicas no depende exclusivamente del Programa Nacional de Salas Concertadas, sino que también existen otras convocatorias y estrategias impulsadas por el Ministerio de las Culturas para apoyar diferentes procesos culturales en el país.

La Comisión mencionó que estos espacios de diálogo han permitido avanzar en el reconocimiento de las salas independientes como actores fundamentales en los territorios, no solo como lugares de circulación artística, sino como escenarios de formación, creación y encuentro comunitario.

Sin embargo, la organización reconoció que todavía existen dificultades. Según explicaron, los recursos disponibles siguen siendo insuficientes para responder a todas las necesidades de las salas independientes que cumplen con los requisitos y criterios de evaluación.

Por ello, en ese orden, hicieron un llamado a fortalecer la financiación destinada al sector cultural para garantizar que más espacios puedan mantenerse activos y continuar desarrollando procesos artísticos en las regiones, esto de cara al ingreso del Gobierno entrante.

“Debemos seguir trabajando para que ninguna sala que cumpla con los requisitos y criterios quede sin apoyo por falta de recursos”, indicó la Comisión.

Asimismo, en medio de los cuestioanmientos, la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, compartió la respuesta de la Comisión Nacional de Salas Independientes de Teatro y afirmando que “Siempre las mejores respuestas son las del sector” haciendo referencia a los avnces y logros que se llegaron gracias a su administración en la cartera cultural.