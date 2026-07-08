La cultura como las columnas invisibles para sostener comunidades en Antioquia

Colombia

Autor: Omar Pérez.

No es un secreto que en el mundo globalizado de la actualidad hay muchos más aspectos que, tranzados con los básicos como salud, educación y economía, consolidan la fortaleza de la estructura de una sociedad, uno de estos es la cultura.

A esto se le suma la ayuda de algunas empresas, como en este caso Cadena, que le ha puesto la lupa a la coyuntura.

La cultura como forma de identidad:

Lo anterior porque la cultura representa la memoria colectiva, la identidad compartida y la capacidad de las personas para encontrarse, dialogar y construir una visión común de futuro.

Es, de otra forma, el espacio donde las comunidades reconocen sus raíces, fortalecen sus lazos y encuentran puntos de encuentro que favorecen la convivencia y la confianza.

Antioquia permeada por la cultura como aliada para el desarrollo de comunidades:

Así, por ejemplo, aparece en el panorama la relevancia de la cultura en uno de los departamentos más relevantes de Colombia, en Antioquia.

Allí, en el municipio de Santa Fe, en donde se encuentra una gran riqueza histórica y Patrimonial, la cultura desempeña un papel fundamental en la construcción del tejido social. Sus tradiciones, manifestaciones culturales, relatos y espacios de encuentro contribuyen a mantener viva la historia, al tiempo que fortalecen el sentido de pertenencia de quienes habitan y construyen diariamente el territorio.

La cultura como algo más allá de la conservación: apoya construcción del futuro:

Por otro lado, este aspecto inherente al ser humano no solo ha funcionado en comunidades del país como una forma de reivindicación, sino también de construcción.

Esto porque las comunidades que conocen su historia y valoran su identidad cuentan con mayores herramientas para enfrentar los desafíos del presente y proyectar oportunidades para las próximas generaciones.

Cultura y confianza, aliadas:

Así mismo, surge en la conversación la importancia de la confianza dentro de la cultura, ya que la primera nace cuando las personas encuentran espacios para reconocerse mutuamente, compartir experiencias y comprender que forman parte de un proyecto común, es decir, dentro de la segunda.

De esta forma en Cadena se cree fielmente que el desarrollo de los territorios requiere no solo de soluciones tecnológicas y económicas, sino también de entornos que promuevan la identidad, el encuentro y la participación. Impulsar y acompañar iniciativas culturales es una forma de contribuir a comunidades más cohesionadas, resilientes y preparadas para construir su futuro.

Porque hay que recordar: la cultura es más que solo un aspecto social, sino toda una estructura que fortalece cimientos y tejidos que sostienen a las comunidades.