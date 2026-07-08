Horóscopo del profesor Salomón HOY 8 de julio de 2026: Cáncer y Acuario, protejan sus energías

Él es el profesor Salomón, experto en la lectura del Horóscopo y el Tarot (Crédito: Profesor Salomón - Youtube) // De fondo: Imagen ilustrativa del horóscopo (crédito: Getty Images).

El profesor Salomón, experto en la lectura del tarot y el horóscopo, ha dado sus predicciones para este miércoles 8 de julio de 2026, en donde destacan los casos de Cáncer y Acuario por un augurio de malas energías alrededor de estas casas zodiacales, mientras que Aries y Capricornio destacan por el llamado a cuidar su salud.

El 8 destaca por ser el número del infinito. Los que nacen bajo este número son considerados personas que cuentan con una gran fortuna en su interior, las mismas que también son inspiradoras para los demás. Tengan en cuenta que los movimientos astrológicos auguran un año de muchas renovaciones a nivel económico y una gran oportunidad de reforzar su parte sentimental. Su número de la suerte es el 1459.

Asimismo, el profesor Salomón les recomienda encender una vela de color verde. Tras esto, pidan que en ese color verde le llegue sanación, prosperidad y riqueza

Recomendaciones del día

Para hoy, el color es el verde.

El número, 4460.

La fruta para comer: guanábana.

Finalmente, la luna se encuentra en fase de cuarto menguante, que habla de limpiar, renovar, cambiar y mejorar las cosas antes de comenzar un nuevo ciclo.

Horóscopo y tarot del día:

Aries

Una buena y una mala noticia. Lo bueno: El dinero va a llegar de una manera inesperada para los integrantes de este signo, pues este vendrá de una fuente inusual y de forma abundante. La mala: Ojo con los dolores de cabeza, la columna o espalda, pues pronto alguna de estas partes puede estar molestando o afectando un poco a nivel de salud a los habitantes de esta casa zodiacal.

Número: 6024

Tauro

El tarot habla de un momento de bonanza y de cosecha de todo lo bueno que ha venido haciendo. Vienen alegrías, cosas maravillosas se van a poder cumplir por medio de la fe y recogiendo los frutos del esfuerzo. Aproveche este momento para iniciar un proyecto con los refuerzos económicos y emocionales que se aproximan.

Número: 7723

Géminis

La escalera de éxito se está asomando por esta casa zodiacal, lista para que sus integrantes la escalen. Relacionado directamente o no, la parte económica tendrá un gran protagonismo durante esta época: por un lado, unas inversiones, por otra unas cancelaciones, pero por otras también ganancias.

Número: 7426

Cáncer

Cuidado, hay algunas personas envidiosas buscando entorpecer su camino, además de situaciones que se ven sospechosas. Hágase su buena limpieza, oración y cargue una protección espiritual para evitar que aten sus energías. Aunque piensen que le van a derrotar, usted está esperando al mejor momento para reaparecer.

Número: 2772

Leo

Hay un ángel de la abundancia rondando sobre este astro. Esto significa que vienen cosas muy importantes de prosperidad, riqueza, abundancia y estabilidad. Puede que algo con su trabajo vaya a cambiar o mejorar. También se augura una llegada de dinero que le vendrá bien.

Número: 0745

Virgo

Virgo, tiene que hacer algunos cambios en su vida, no puede dejar estancarse poco a poco por su falta de adaptabilidad. Sepa que para muchos virginianos se auguran cosas muy importantes a nivel laboral, pero es necesario que tenga la capacidad de ser dinámico(a) para hacerse el espacio que se merece.

Número: 0443

Libra

El tarot habla de una oportunidad de prosperidad para todos los integrantes de este signo. A algunos les van a dar la oportunidad del trabajo, a otros una oportunidad de la inversión, otros un viaje y a unos cuantos un estudio, así que es el momento de ser sagaz y rápido con lo que se presente. Por otro lado, hay un par de librianos que deben mirar cómo mejorar, fortalecer o estabilizar todo lo relacionado con el amor. Es importante sentir la ternura de las buenas relaciones personales para hallar motivación y esparcimiento.

Número: 3870

Escorpio

Es un momento de análisis: Mie qué puede mejorar, cambiar o descartar en la parte de laboral, porque necesitará energías o apoyo para pensar en otras cosas. Hay unas propuestas nuevas, sin embargo, no todas se desarrollarán con buenas intenciones. Estudie bien a quien le propone el negocio y asegúrese que sea de verdad.

Número: 3511

Sagitario

Las personas de este signo que quieren comprar vender, cambiar, reformar o hacer algo con vivienda, definitivamente se va a dar, pero tómense con calma las cosas. Si no se han dado ya es el universo el que sabe cuál es el tiempo perfecto. Hay que tener fe y seguir adelante. Por otro lado, pongan atención a los vínculos con la familia. Es un buen momento para analizar con quién debe estar bien, a pesar de los altibajos.

Número: 7308

Capricornio

¡Buenas noticias! El tarot enfatiza que para esta casa zodiacal hay cosas maravillosas que se van a poder mejorar, fortalecer y activar. Así, si algunos capricornianos tenían situaciones los ponían pensativos, finalmente hallarán respuestas. No obstante, hay algo muy importante en salud: Revísese los ojos y la garganta. Pronto alguna de estas partes del cuerpo le molestará, aunque puede evitar esto con un chequeo médico.

Número: 1234

Acuario

Cuídese de las cosas negativas. Hay malas personas que no quieren que progrese y sus métodos pueden ser temerarios. Cuide sus energías y haga oración, baños de espojo o cargue una medalla de Sambrito. Así puede evitar un estancamiento en lo que está realizando.

Número: 0420

Piscis

No se desespere ni se pongas de mal genio si algunas cosas no salen, se desbarataron o tomaron un camino ajeno a sus expectativas. Tenga paciencia que las cosas se van arreglando en el camino. Sepa que según el tarot se viene un movimiento de dinero que puede aprovechar para impulsar esos proyectos pendientes.

Número: 0123

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