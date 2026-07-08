Carlos Arango, el arquitecto colombiano que domina el arte del detalle constructivo

Carlos Augusto Arango Calderón pertenece a esta segunda estirpe. Formado en la Universidad de los Andes de Bogotá, donde obtuvo su título de Arquitecto tras cinco años de estudios entre 2013 y 2018, este diseñador arquitectónico ha construido una trayectoria que abarca desde residencias de lujo en el campo colombiano hasta desarrollos urbanos multifamiliares de gran escala, pasando por proyectos de hospitalidad y concursos internacionales de arquitectura.

Egresado del Colegio Nueva York de Bogotá, de donde se graduó en diciembre de 2012, Arango complementó su formación universitaria con certificaciones profesionales que reflejan su visión integral del oficio: el programa Negotiation Essentials Online de Harvard Business School y la certificación en seguridad de la construcción de OSHA, ambas obtenidas en mayo de 2026. Un perfil que combina el rigor técnico con las habilidades de gestión que exige la coordinación de proyectos complejos.

Su recorrido profesional en Colombia da cuenta de una versatilidad poco común. En el ámbito residencial de lujo, firmó el diseño de la Casa Gualivá, en Montes del Retiro, Payandé, Villeta: una residencia campestre multifamiliar concebida dentro de un paisaje tropical, donde los espacios privados dialogan con amenidades exteriores compartidas y una arquitectura orientada al entorno natural. En ese proyecto, desarrollado en 2023, Arango asumió el doble rol de diseñador arquitectónico y gerente de proyecto. Ese mismo año dio vida a la Casa OM, en Villeta, Cundinamarca, un ejercicio de diseño residencial contemporáneo centrado en la apertura espacial, la integración con el paisaje y la vida tropical moderna.

Antes había dejado su huella en la Casa San Francisco, en San Javier, Cundinamarca (2020), un proyecto privado que privilegia la ventilación natural y un lenguaje de diseño contemporáneo en armonía con el paisaje circundante, y en la Casa General Guzmán, en La Mesa, donde entre 2022 y 2023 ejerció como diseñador arquitectónico y asesor técnico de una residencia campestre contemporánea.

Pero su alcance va mucho más allá de la vivienda unifamiliar. Entre 2018 y 2024 participó en San Pablo de Apicata, en Anapoima, un desarrollo residencial y urbano de gran escala liderado por COVIDES que integra edificios de vivienda, espacios comerciales, áreas recreativas, amenidades sociales, instalaciones deportivas y espacio público. Allí se desempeñó como diseñador arquitectónico, gerente de proyecto y asesor técnico y arquitectónico. En La Mesa, entre 2017 y 2022, lideró como diseñador y director de construcción el proyecto Balcones del Parque, un conjunto residencial que incluyó desde el diseño de los edificios hasta el mobiliario y la gestión de obra. Y desde 2022 aporta al proyecto Entre Bosques, en Apulo, un desarrollo de torres residenciales y amenidades comunitarias donde apoya el diseño arquitectónico y la coordinación urbana.

El sector de la hospitalidad también forma parte de su portafolio. En Paulownias Luxury Farm, en La Mesa, desarrolló entre 2021 y 2022 el plan maestro y el diseño residencial de un proyecto de turismo residencial de 150 lotes. En 2021 concibió un proyecto de glamping en la misma región, un concepto de eco-turismo que integra cabañas, diseño de paisaje y recreación al aire libre. Y en 2018, junto a la arquitecta Alejandra Núñez, desarrolló la propuesta del R.A.M Hostal en Santa Marta, centrada en el uso eficiente del espacio, alojamientos privados y compartidos, zonas verdes y espacios sociales en la azotea.

Su etapa universitaria ya anticipaba su proyección: en 2016 formó parte del equipo que desarrolló la propuesta para el concurso del edificio RGD de la Universidad de los Andes, una colaboración con el arquitecto Fernando de la Carrera y el reconocido maestro japonés Hiroshi Naito. A ello se suman su participación como apoyo arquitectónico en el Proyecto del Acueducto de Zipaquirá (2020), una iniciativa de infraestructura y desarrollo urbano, y su vinculación a los programas de arquitectura sostenible de Tocaima, iniciativas públicas de formación en arquitectura sostenible, desarrollo urbano y calidad del diseño realizadas en colaboración con autoridades municipales de planeación.

Si algo distingue a Arango es su dominio de aquello que la mayoría no ve pero todos perciben: la precisión del detalle. Cuando se le pregunta en qué se considera especialista, su respuesta no deja lugar a dudas:

«Me considero especialista en los detalles constructivos, en especial de carpintería; todo lo que es hardware de puertas, de clósets, de cocinas, de panelería, así como el desarrollo, producción e instalación de todos estos productos».

Esa especialización se refleja en sus aportes originales a la disciplina: el desarrollo de sistemas integrados de puertas de lujo y soluciones de carpintería arquitectónica, la integración del diseño arquitectónico con procesos de desarrollo de producto y manufactura, y metodologías de diseño basadas en visualización aplicadas a la planeación urbana y arquitectónica.

Hispanohablante nativo con dominio avanzado del inglés, Carlos Arango representa a esa generación de arquitectos colombianos que han sabido convertir el rigor técnico en un sello de identidad. Su trayectoria demuestra que el verdadero lujo arquitectónico no está solo en la escala de los proyectos, sino en la perfección de cada uno de sus detalles.