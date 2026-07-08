Banco Santander Colombia anuncia a Marcel Patiño Sedán como su nuevo presidente ejecutivo

Colombia

Marcel Patiño Sedán fue nombrado el nuevo presidente ejecutivo de Banco Santander Colombia, una entidad que cuenta con un firme compromiso con la sostenibilidad en el país y que lidera el desarrollo de productos y servicios financieros que apoyan la transición hacia una economía baja en carbono.

Este nombramiento marca el inicio de una nueva etapa para la entidad en el país, con un enfoque direccionado a impulsar el crecimiento rentable y sostenible del banco, promover un uso eficiente del capital y avanzar decididamente en su transformación digital, siempre con los clientes en el centro de todo lo que hace la organización.

A su vez, la llegada de Marcel Patiño se produce en un momento en el que el Banco Santander Colombia continúa consolidando su operación en el país, con posiciones de liderazgo en la banca corporativa y de inversión, financiación de vehículos, microcrédito a través de Prospera y la banca empresarial.

Trayectoria de Marcel Patiño Sedán

El directivo llega al cargo con una trayectoria de más de 25 años en el sector financiero y una amplia experiencia en posiciones estratégicas dentro del Grupo Santander. Entre ellas, se destaca el liderazgo de Santander Corporate & Investment Banking en Colombia, su responsabilidad como jefe de la banca de inversión de Santander para Latinoamérica y, más recientemente, su cargo como Global Head of Private Debt Mobilization en Londres.

“Me alegra iniciar esta nueva etapa como presidente de Banco Santander Colombia, una organización que conozco, valoro y respeto profundamente. Asumo este rol con la convicción de seguir fortaleciendo lo que somos y continuar trabajando para que nuestros clientes encuentren en Santander un aliado confiable, cercano y capaz de responder a sus necesidades”, afirmó Marcel Patiño Sedán, presidente de Banco Santander Colombia.