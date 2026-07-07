Desmantelan depósito ilegal de explosivos en Tumaco

Tumaco- Nariño

La Fuerza de Tarea Hércules logró la ubicación del más grande depósito ilegal de explosivos hallado en lo corrido del año en el departamento de Nariño, en el cual fueron encontrados más de 700 dispositivos.

Entre el material incautado se encuentran 710 artefactos explosivos improvisados calibre 60 milímetros, diez cilindros de 100 libras, cinco galones con pentolita, 55 tubos de PVC para la fabricación de minas antipersonal y 35 tubos metálicos acondicionados con explosivos.

Según las autoridades con estos elementos se pudo generar una de las mayores acciones terroristas en el Pacífico colombiano, la cual logró ser frustrada con esta acción.

Explosivos hallados en Tumaco - Foto: Ejército Nacional Ampliar Explosivos hallados en Tumaco - Foto: Ejército Nacional Cerrar

De acuerdo con información de inteligencia militar, el material pertenecería al grupo armado organizado residual Coordinadora Nacional “Ejército Bolivariano,” estructura Óliver Sinisterra, y estaría destinado a ejecutar acciones terroristas en el Pacífico nariñense.

Este importante resultado operacional, afecta de manera significativa las capacidades de esta estructura armada ilegal, al impedir que este material fuera empleado para la fabricación y utilización de artefactos explosivos improvisados, minas antipersonal y elementos explosivos contra la población civil, la Fuerza Pública y la infraestructura estratégica del Estado informó el Ejército Nacional