Recuperada motocicleta hurtada en el barrio La Esperanza de Cartagena
Avaluada en $15.000.000, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación
En labores de control y verificación de antecedentes realizadas por uniformados de la Policía Nacional en Cartagena de Indias, permitió la recuperación de una motocicleta Pulsar CT200, de placas MUJ-57G, la cual había sido reportada como hurtada.
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El vehículo fue hallado abandonado en vía pública en el barrio La Esperanza, sector El Hoyo.
La motocicleta, avaluada en $15.000.000, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el procedimiento correspondiente y su posterior devolución al legítimo propietario.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...