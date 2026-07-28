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28 jul 2026 Actualizado 02:22

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Recuperada motocicleta hurtada en el barrio La Esperanza de Cartagena

Avaluada en $15.000.000, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación

Recuperada motocicleta hurtada en el barrio La Esperanza de Cartagena

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En labores de control y verificación de antecedentes realizadas por uniformados de la Policía Nacional en Cartagena de Indias, permitió la recuperación de una motocicleta Pulsar CT200, de placas MUJ-57G, la cual había sido reportada como hurtada.

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El vehículo fue hallado abandonado en vía pública en el barrio La Esperanza, sector El Hoyo.

La motocicleta, avaluada en $15.000.000, fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el procedimiento correspondiente y su posterior devolución al legítimo propietario.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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