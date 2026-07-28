Cerca de 50 barrios de la zona suroccidental de Cartagena no tendrán agua por 18 horas

Aguas de Cartagena informa a la comunidad que el próximo miércoles 29 de julio realizará una jornada de mantenimiento programado en el suroccidente de la ciudad, con el propósito de fortalecer la confiabilidad del servicio de acueducto y garantizar una operación más segura y eficiente para sus usuarios.

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Las actividades se desarrollarán desde las 7:00 a. m. del miércoles 29 de julio hasta la 1:00 a. m. del jueves 30 de julio, periodo durante el cual la empresa ejecutará 14 intervenciones de mantenimiento preventivo y correctivo.

Gracias a las inversiones y a los trabajos de modernización ejecutados durante los dos últimos años, esta jornada requerirá la suspensión temporal del servicio para el 8 % del total de los usuarios del sistema de acueducto, una reducción significativa frente a intervenciones similares realizadas en el pasado. Este avance ha sido posible gracias a la renovación de la infraestructura y a las mejoras operativas implementadas, que hoy permiten realizar estos trabajos con un menor impacto para la comunidad.

Para ejecutar estas labores de mantenimiento será necesario realizar una suspensión temporal del servicio de acueducto en los siguientes barrios, sectores y corregimientos:

Nuevo Campestre, Altos del Campestre, Albornoz, Bellavista, Bernardo Jaramillo, Río Elba, El Libertador, 20 de Julio, Emmanuel, Antonio José de Sucre, Villa Rosa, Villa Barraza, Colinas de Villa Barraza, Arroz Barato, Puerta de Hierro, Policarpa, San Carlos, Villa Hermosa, Campo Bello, Zona Franca, Pasacaballos, Arawa, Casa Blanca, Isla Barú, los corregimientos de Ararca y Santa Ana, y la vía Barú.

Vía Mamonal, desde el peaje de Pasacaballos hasta la rotonda de Policarpa.

Nelson Mandela, sectores: Los Olivos, Las Vegas, Francisco de Paula I, La Conquista, Virgen del Carmen, Francisco de Paula II, Villa Gloria, Las Torres, El Edén, El Progreso, Los Trupillos, Nueva Colombia, Los Pinos, Las Colinas, El Millo, Belén, Los Robles y una parte de Los Deseos y 18 de Enero.

Vista Hermosa entre la carrera 57D y la carrera 60E, y entre la diagonal 27 y la diagonal 28A y El Campestre manzanas 50, 60, 62 a la 74 y 115 a la 119.

Aguas de Cartagena agradece la comprensión de la comunidad mientras se desarrollan estas labores, que hacen parte del mantenimiento permanente de la infraestructura y contribuyen a ofrecer un servicio cada vez más confiable y de mejor calidad.