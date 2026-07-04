Colombia y Suiza se reencuentran tras 32 años en un Mundial: así fue el histórico partido en 1994

Pibe Valderrama en el partido contra Suiza por el Mundial 1994 / Getty Images / Stewart Kendall/Allstar

La Selección Colombia logró su clasificación a octavos de final del Mundial por cuarta vez en la historia. La Tricolor jugará esta instancia luego de superar por la mínima diferencia a Ghana en la fase de 16vos, en un juego que tuvo lugar en Kansas.

Reviva el triunfo de Colombia ante Ghana en el Mundial

El gol de la victoria lo marcó Jhon Arias al minuto 14 del encuentro, luego de un centro de Luis Suárez desde el sector derecho. Si bien hubo más oportunidades, no pudieron concretar las que se generaron, pero tampoco hubo sufrimiento, ya que no hubo un solo disparo a puerta de los africanos.

Colombia y Suiza, un encuentro mundialista tras 32 años

El equipo europeo superó a Argelia en 16vos de final de la Copa del Mundo por 2-0, gracias a los goles de Breel Embolo y Dan Ndoye. El conjunto suizo había clasificado como líder del Grupo B, superando a Canadá, Bosnia y Catar.

Así las cosas, en octavos de final se volverá a producir el enfrentamiento entre Colombia y Suiza en un Mundial, luego de que se midieran en la fase de grupos del Mundial 1994, justamente celebrado en Estados Unidos. No obstante, esta vez será en Vancouver, Canadá.

El entonces equipo de Francisco Maturana formó con: Oscar Córdoba; Luis Fernando “Chonto” Herrera, Andrés Escobar, Alexis Mendoza, Wilson Pérez, Leonel Álvarez, Hernán “Carepa” Gaviria, Carlos “El Pibe” Valderrama, Freddy Rincón, Faustino “El Tino” Asprilla y Adolfo “El Tren” Valencia.

El primer gol de aquel partido celebrado el 26 de junio en San Francisco, California, lo marcó Carepa Gaviria al minuto 44. Luego, sobre el final del encuentro, fue Harold Lozano el que puso el 2-0 definitivo que le dio el único triunfo a Colombia en ese certamen, tras perder con Rumania (1-3) y Estados Unidos (2-1), y que posteriormente dejaría el asesinato de Andrés Escobar.

Faustino Asprilla y Yvan Quentin en el partido entre Colombia y Suiza por el Mundial 1994 / Getty Images / Stewart Kendall/Allstar Ampliar Faustino Asprilla y Yvan Quentin en el partido entre Colombia y Suiza por el Mundial 1994 / Getty Images / Stewart Kendall/Allstar Cerrar

¿Cuándo juegan Colombia y Suiza los octavos del Mundial?

Este será el quinto enfrentamiento entre Colombia y Suiza y el segundo oficial. Además del disputado en 1994, se registran 3 partidos amistosos: uno en 1985 disputado en El Campín que terminó 2-2, otro en 1991 con victoria para los europeos por 2-3 y el último registro fue en 2007 con victoria para la Tricolor por 3-1.

Buscando un cupo en cuartos de final del Mundial 2026 se enfrentarán el martes 7 de julio desde las 3:00 p.m. en Vancouver, Canadá.