Mito o verdad: ¿El sereno ‘patea’ cuando se bebe licor? Experto respondió si aumenta los efectos

Los seres humanos, históricamente, hemos sido una civilización en donde las tradiciones y la cultura son aspectos muy arraigados a nuestro día a día. Así mismo, las creencias marcan, en muchas ocasiones, las decisiones que se toman en la vida, de ahí por ejemplo, los agüeros.

Y es precisamente uno de estos, especialmente en Colombia, uno de los más conocidos: cuando en el momento de estar tomando licor, se sale a la intemperie, la persona se emborracha y dice “me pateó el sereno”, acotando al clima el que los efectos del trago se hayan potenciado.

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Por eso se plantea la duda de qué tanto de verdad tiene esta creencia de la cultura popular colombiana, y en los micrófonos de este medio un experto dio la respuesta.

El encargado de solucionar la coyuntura fue el médico hepático Óscar Beltrán, quien explicó y profundizó en el tema dando respuesta a esta enigma en la sociedad humana en los micrófonos del antiguo programa de W Radio, Salud y Algo Más.

La cerveza, el trago más “subvalorado”

El médico inició explicando que “el alcohol en exceso hace daño, si se hace con equilibrio, sin exceder, indudablemente puede, razonablemente, no producir daño hepático”, contó.

Así mismo, puntualizó que en la época del humano moderno “probablemente el trago más subvalorado es la cerveza, tiene una concentración muy baja de alcohol, pero si las personas se exceden y toman, por ejemplo, tres cervezas, es como si tuvieran 100 centímetros de whiskey o ginebra”.

Todo en exceso es malo

Adicionalmente, el profesional de la salud fue muy claro en subrayar que no se debe exceder en el consumo de este tipo de bebidas.

“Si se ingiere alcohol hay que hacerlo responsablemente sin excederse porque es ahí donde se comienzan a tener problemas”, puntualizó.

Tips para evitar borracheras tempranas

Así, el doctor Beltrán dio algunos consejos para evitar que se quede bajo los efectos del alcohol y usted pueda consumir esta bebida de manera responsable, haciendo que su hígado reciba menos impacto.

“Primero es que, si usted tiene el estómago vacío, aumenta la absorción del alcohol, entonces usted debe comer adecuadamente, la leche por ejemplo, disminuye esa absorción del alcohol”, contó.

Como segundo punto dijo: “Tomar bebidas que tengan menos concentración de alcohol, el whiskey, la ginebra tienen un 40%, vino 10%, cerveza 4%, cola y pola menos”.

En tercer aspecto, mencionó que “las personas que tienen enfermedades hepáticas previas, hígado graso, etc. Ya tienen un daño previo y eso hace a que sean más susceptibles a los efectos del alcohol”.

Mito o realidad: ¿El sereno sí ‘patea?

Finalmente, el doctor Beltrán se refirió a si, en efecto, cuando se consume licor y se sale a un considerable clima frío, ‘patea’, siendo esto el efecto de emborracharse con más rapidez, como lo ha dictado uno de los agüeros colombianos más famosos.

La respuesta: la afirmación sí tiene algo de verdad. Esto dijo el experto.

“Si usted está tomando alcohol y sale a lo que llama la gente popularmente como el sereno, se produce una vaso-contracción de los vasos sanguíneos con el frío y se aumenta la concentración del alcohol en el cerebro, y eso hace que se pueda emborrachar rápidamente en esas circunstancias”, dejando entre ver que este mito, no tiene mucho de mito según el experto.

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El médico concluyó su entrevista mencionando que “la grasa bloquea la absorción del alcohol, el alcohol produce el fenómeno de intoxicación que comienza con la exaltación de la amistad, todos se vuelven amigos, y eso se correlaciona con los niveles del alcohol en sangre. No excederse, no combinar y no tomar con el estómago vacío, todo eso evita que usted haga las fases de intoxicación del alcohol”, relató.

Cabe resaltar que este artículo no busca promover el consumo de alcohol. Como lo menciona el experto, usted debe ser responsable a la hora de consumir estas bebidas.

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