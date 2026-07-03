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03 jul 2026 Actualizado 17:56

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Murió Lily Cristo de Sánchez, madre de Julio Sánchez Cristo

Lily Cristo de Sánchez también era la esposa del fallecido periodista y presentador Julio E. Sánchez Vanegas.

Foto: Caracol Radio y redes sociales de Julio Sánchez Cristo.

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Este viernes, 3 de julio, se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Lily Cristo de Sánchez, madre del director de 6AM W, Julio Sánchez Cristo, y esposa del también periodista Julio E. Sánchez Vanegas, con quien estaba casada desde el 10 de abril de 1957.

Previamente, el mismo Sánchez Cristo había publicado un sentido mensaje en sus redes sociales informando de la noticia.

Que difícil despedir a la persona que nos dio la vida. Gracias”, escribió.

Prisa Media lamenta el fallecimiento de Lily Cristo de Sánchez y envía un mensaje de solidaridad y fortaleza a toda su familia.

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Omar Pérez

Omar Pérez

Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...

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