Tensión en Velotax por designación de administrador de saneamiento por parte de la Supertransporte

Ibagué

Sigue la tensión en la Cooperativa de Transportes Velotax, una de las empresas insignias del departamento del Tolima, luego que la Superintendencia de Transporte designara el pasado 3 de junio como administrador de saneamiento excepcional al profesional, Guillermo Buenaventura Cruz, luego de reconocer la ineficacia de las decisiones de la Asamblea General de Asociados.

La controversia se genera por la recusación interpuesta por parte de las directivas de Velotax contra Alfredo Enrique Piñeres Olave, superintendente de Transporte, instancia que fue resulta en el Ministerio de Transporte rechazando las pretensiones de la cooperativa sin que se le diera el derecho a la reposición.

A esto se le suma que desde hace varias semanas representantes de ASOVELOTAX, sindicato que reúne a más de 200 empleados de los cerca de 800 que tiene la cooperativa se encuentran en una protesta pacifica en la puerta de ingreso de la sede ubicada entre las calles 21 y 22 con Sexta en Ibagué.

Precisamente en la mañana del miércoles 1 de julio, los ánimos se caldearon luego que Guillermo Buenaventura Cruz, administrador de saneamiento designado, intentara ingresar a las instalaciones junto a un equipo de trabajo, actuación a la que se opusieron los trabajadores, lo que conllevó a que actuara la Policía, la Defensoría del Pueblo entre otras entidades para buscar una conciliación que no se logró.

“Fui designado como administrador de saneamiento, el acto se encuentra ejecutoriado, en esa designación se indica que los administradores actuales deben entregarme material y formalmente la administración de la cooperativa, pero no ha sido posible porque un grupo que dicen ser trabajadores no han permitido mi ingreso”, dijo Guillermo Buenaventura Cruz.

Por otra parte, sostuvo que las directivas que fueron removidas de sus cargos no han cumplido con las directrices de la Superintendencia de Transportes “No venimos a hacer una masacre laboral, respetaremos los derechos de los trabajadores, a los actuales asociados, seremos una figura arbitral imparcial”.

Además, aseguró que, no se le permite ingresar con su equipo de trabajo, “No permiten el acceso a los documentos, ellos están en la obligación, fui nombrado para seguir una nueva administración de la cooperativa”.

¿Qué dice Velotax?

Ignacio Ortiz, abogado externo de Velotax, aseguró que al gerente de saneamiento la Superintendencia de Transporte le dio dos tareas entre las que está hacer una nueva lista de asociados y convocar a una asamblea, pero que lo que quiere esta persona es tomarse la empresa, pasado por encima de las normas.

“Las tareas son verificar la lista de asociados y convocar la asamblea, para eso no necesita traer un ejercito de empleados, todos estamos de acuerdo que se haga la asamblea en los términos establecidos en la ley y los estatutos, para que se haga el trabajo de vigilancia de inspección que tiene la Superintendencia de Transporte”, puntualizó Ignacio Ortiz.