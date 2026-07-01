Los silencios que salvan vidas en medio de los escombros en Venezuela

Los silencios que salvan vidas es quizás una frase que por estos días en Venezuela tiene un significado de esperanza en medio de un panorama desolador tras los dos terremotos que impactaron este país el pasado 24 de junio.

Los rescatistas de diferentes países trabajan incansablemente por hallar personas con vida en medio de los escombros. Y cuando uno de ellos alza un brazo y empuña su mano es para pedir silencio total para que con ayuda de los perros puedan identificar el punto exacto en donde está la persona. Después cuando se levantan los dos brazos y empuñan las manos es porque ya encontraron a la persona. En muchas ocasiones en poder llegar a donde está. Así nos lo explicó uno de los rescatistas.

“Lo que está es difícil el acceso para ayudarlos a salir de la zona en donde están porque el edificio colapsó de arriba hacia abajo, tapando piso por piso hasta llegar a un sótano”.

Los silencios que salvan vidas en medio de los escombros en Venezuela. Fotos: Caracol Radio Ampliar Los silencios que salvan vidas en medio de los escombros en Venezuela. Fotos: Caracol Radio Cerrar

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Los equipos especializados de varios países que hacen presencia en Venezuela han sido clave para hallar a las personas porque este país no estaba preparado para una emergencia de estas proporciones.

“Aquí falta mucha preparación. Nosotros lo estamos listos tanto en equipos como personal y nos toca improvisar sobre la marcha porque no todos son rescatistas y han ayudado a salvar vidas”.

Una vez los equipos élite de búsqueda y rescate den por finalizada su labor en Venezuela, viene la fase con maquinaria pesada para retirar los escombros y evaluar cómo será la reconstrucción de las zonas más afectadas por los dos terremotos.