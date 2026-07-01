La Unión Europea y Colombia fortalecen alianza para impulsar una transformación digital centrada en las personas

Colombia

La tecnología debe convertirse en una herramienta al servicio de las personas, la democracia y el desarrollo social. Ese fue el mensaje central del diálogo que reunió a Prisa Media, la Unión Europea, Italia y el sector empresarial para analizar los retos de la transformación digital, la ciberseguridad y la cooperación internacional en Colombia.

Durante la apertura del encuentro, el vicepresidente de Prisa Media, Fernando Carrillo, destacó que el propósito del espacio es construir resultados concretos de la mano de la Unión Europea, basada en principios compartidos como la democracia, las libertades y los derechos humanos.

“La tecnología está al servicio del humanismo y no el ser humano al servicio de la tecnología. Esta no solo es una revolución tecnológica, sino también una revolución ética que nos compromete a todos”, afirmó Carrillo.

Además, señaló que la transformación digital enfrenta desafíos como la soberanía digital, la protección de datos, la inteligencia artificial y la lucha contra el crimen organizado que hoy también opera mediante herramientas tecnológicas y criptomonedas.

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La apuesta de la Unión Europea por un desarrollo digital con impacto social

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, aseguró que la Unión Europea a través de su estrategia Global Gateway busca promover un modelo de transformación digital que priorice el bienestar de las personas y fortalezca la confianza en las tecnologías.

Según explicó, las empresas europeas representan cerca de una cuarta parte de la inversión extranjera en el sector digital colombiano y generan alrededor de 120.000 empleos en el país.

“Apuntamos a un sector digital que cambie la vida de la gente, que mejore la vida de las personas. No se trata solamente de producir y ganar más, sino de que la tecnología beneficie a toda la sociedad”, señaló el embajador de la Unión Europea.

También enfatizó que la ciberseguridad, la protección de datos y una regulación responsable son indispensables para consolidar sistemas digitales seguros e innovadores.

“Sin ciberseguridad, sin protección de datos y sin inteligencia artificial responsable, la transformación digital se vuelve frágil e incluso peligrosa”, advirtió el embajador Roudié.

Asimismo, resaltó que la participación de la Unión Europea en ANDICOM busca fortalecer la inversión, la innovación y las oportunidades de negocio con Colombia.

“Llegamos con inversión, innovación y tecnología, pero sobre todo con la convicción de que el futuro digital de Colombia puede ser más competitivo, más seguro y más humano si lo hacemos juntos”, expresó.

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Italia prioriza a Colombia en su estrategia de cooperación

Por su parte, el embajador de Italia en Colombia, Giancarlo Curcio, anunció que el Gobierno italiano declaró recientemente a Colombia como país prioritario para su cooperación en América Latina, una decisión que busca fortalecer proyectos conjuntos en innovación, desarrollo sostenible y transformación digital.

“Más que cooperación, hablemos de colaboración. Italia y Colombia son socios que pueden poner en común lo mejor de cada país para el beneficio de nuestros pueblos”, afirmó el embajador Curcio.

El diplomático destacó el programa europeo Copernicus, que proporciona gratuitamente información satelital para apoyar decisiones en materia ambiental, gestión del riesgo y desarrollo territorial.

Tecnología para proteger la Amazonía y enfrentar el cambio climático

El embajador Curcio explicó que Italia participa en iniciativas como Amazonía +, orientada a combatir incendios forestales en la cuenca amazónica mediante información satelital; Somos Bosques, que apoya investigaciones sobre delitos ambientales y deforestación; y Ciudades Biodiversas, enfocada en fortalecer la planificación territorial y la adaptación al cambio climático.

“Los datos satelitales se han convertido en evidencia judicial. Una imagen tomada desde el espacio permite conectar el daño ambiental con los flujos financieros ilícitos y llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró el embajador Curcio.

El embajador también anunció que Italia avanza en la creación del programa Latam Digital, una iniciativa que destinará nuevos recursos para apoyar la digitalización y el desarrollo tecnológico en Colombia.

Una transformación digital con principios éticos

Al cierre del encuentro, Fernando Carrillo reiteró que el desafío consiste en aprovechar la tecnología para reducir las brechas sociales y fortalecer la democracia en América Latina.

“Estamos convencidos de que lo que podemos construir con la Unión Europea redundará en beneficio del progreso de los latinoamericanos. Somos optimistas en que la tecnología puede ponerse al servicio de superar la desigualdad y la violencia para construir un futuro mejor”, concluyó.

Aquí puede ver el panel completo: