Alucinógenos como cocaína y marihuana fueron encontrados en el Centro de Detención Transitorio

En el Centro de Detención Transitorio ubicado en el barrio San Nicolás las autoridades llevaron a cabo un operativo en el que se evidenció la comercialización de drogas dentro de las instalaciones, el personero de Cali Gerardo Mendoza resaltó que las estrategias de ocultamiento no dejaban ver la red de distribución al interior a simple vista.

“La droga se encontraba camuflada en caletas, lo que dificultaba su detención”, dijo el personero, quien aseguró que, la autoridad de policía incautó cocaína, incluidas dosis prensadas, marihuana y elementos utilizados para su comercialización.

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Mendoza recalcó que este resultado evidencia prácticas ilegales al interior del centro que no se van a permitir desde la Personería. Por ello exigen con urgencia la recuperación del control institucional.

Además, anunció vigilancia permanente para que estos espacios operen dentro de la legalidad y el respeto por los derechos humanos.