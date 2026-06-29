Un militar muerto y cuatro más heridos tras ataque con explosivos lanzados desde drones en El Tarra

Catatumbo

Un militar perdió la vida después de un ataque con explosivos lanzados desde drones, en la región del Catatumbo nortesantandereano. En el hecho, cuatro soldados más resultaron heridos.

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional, “en el marco del desarrollo de operaciones militares orientadas al control territorial, tropas del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 11, que se encontraban en área rural del municipio de El Tarra, Norte de Santander, fueron objeto de un ataque terrorista por integrantes del GAO ELN, quienes emplearon aeronaves no tripuladas modificadas con artefactos explosivos”.

Así mismo informa la institución que “esta acción criminal ocurrió cuando los soldados permanecían en inmediaciones del sector realizando operaciones militares en pro de la seguridad de la población civil. Como consecuencia de este ataque fue asesinado nuestro soldado profesional José Mariano Dumaza Conchave y cuatro militares más resultaron heridos”.

Dumaza Conchave era oriundo del Alto Baudó, Choco, y tenia nueve años al servicio del Ejército Nacional.

Los militares heridos fueron trasladadoS vía aérea a la ciudad de Cúcuta, donde reciben atención médica.

“El Ejército Nacional rechaza categóricamente el uso de drones acondicionados con explosivos por parte de los grupos armados organizados, práctica terrorista que vulnera los derechos humanos e infringe el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo no solo a la Fuerza Pública, sino también a la población civil”.

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