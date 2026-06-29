León XIV expulsa del clero a un sacerdote español por no reconocerle a él ni a Francisco

León XIV es el primer papa en viajar a España tras 15 años: Así será la visita según su organizador. Getty Images

El papa León XIV decretó la expulsión del estado clerical del sacerdote Francisco José Vegara Cerezo, de Alicante (este de España), “ante su reiterado rechazo de reconocimiento y sujeción al papa Francisco”, fallecido en 2025, “y ahora hacia” el actual pontífice, “de manera pública y notoria a través de diversos medios de comunicación”.

Así informó la Diócesis de Orihuela-Alicante en un comunicado publicado este lunes en su web, en el que señala que el decreto se firmó el 30 de abril y fue comunicado a Vegara el pasado día 20.

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Con el decreto, Vegara pierde, entre otros, “los derechos propios del estado clerical, queda dispensado de la ley del celibato, no está sujeto a las demás obligaciones relacionadas con el estado clerical y tiene prohibido ejercer el ministerio sagrado”, salvo en los casos previstos en los cánones 976 y 986, párrafo, “del Código de Derecho Canónico”.

En febrero de 2024, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, apartó de cualquier oficio o cargo en la diócesis a este cura, quien acusó a Francisco de “ser falso papa”: en un manifiesto en las redes sociales, sostuvo que había sido elegido de manera inválida y consideró “herético, aberrante y escandaloso” el carácter de su magisterio.

Además de apartarle, se le amonestó (el 5 de febrero de 2024 y el 5 de abril de 2025) para que “cesara en su postura y obedeciera a las medidas cautelares”.

“Valorando sus circunstancias personales, el 8 de septiembre de 2025 el obispo diocesano declara, por medio de un decreto, que este se encontraba impedido para ejercer el ministerio, prohibiéndole al mismo tiempo sus manifestaciones en medios de comunicación. Este decreto fue recurrido por Vegara Cerezo al Dicasterio del Clero”, expone el comunicado.

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“Además de lo anterior”, tras conocer un artículo publicado por Vegara, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe le intimó a “pronunciarse y a retractarse -en su caso- del delito contra la fe ‘sub facti specie’ de cisma”.

Según el comunicado, “al no responder satisfactoriamente a este requerimiento”, “el Santo Padre decretó sel 30 de abril la expulsión del estado clerical, de conformidad con el artículo 26 de las Normas sobre los delitos reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe”.

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