🔴 Argelia vs Austria - Jordania vs Argentina EN VIVO | Siga la transmisión del Mundial 2026

El Grupo J llega a su última jornada con la clasificación aún por definirse. Argentina ya aseguró su presencia en los dieciseisavos de final y buscará cerrar con puntaje perfecto, mientras que Austria y Argelia disputarán un duelo directo por uno de los cupos a la siguiente ronda. Jordania, aunque ya sin posibilidades de avanzar, intentará despedirse de su histórica primera participación mundialista con una buena actuación ante la vigente campeona del mundo.

Previa Argelia vs Austria

Argelia llega a la última fecha ocupando el tercer lugar del Grupo J y necesita sumar para mantener vivas sus opciones de clasificación. La victoria 2-1 sobre Jordania en la jornada anterior significó su primer triunfo en una Copa del Mundo en 12 años y le permitió llegar con posibilidades a este compromiso decisivo.

Austria también se juega la clasificación y buscará recuperarse tras la derrota 2-0 frente a Argentina. El equipo dirigido por Ralf Rangnick intentará regresar a la fase eliminatoria de un Mundial por primera vez desde 1954 y confía en mantener su tradición ofensiva, ya que nunca ha disputado un partido mundialista que termine sin goles.

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Previa del partido Jordania vs Argentina

Jordania ha dejado una imagen positiva en su debut mundialista pese a caer en sus dos primeros encuentros. El conjunto asiático compitió en ambos compromisos, pero ahora tendrá el reto más difícil al enfrentarse a la vigente campeona del mundo en busca de cerrar su participación con una actuación destacada.

Argentina, por su parte, llega con puntaje perfecto tras vencer con autoridad a Argelia y Austria. La Albiceleste ya aseguró el liderato del grupo y buscará cerrar la fase de grupos con tres victorias y sin recibir goles, reafirmando su candidatura para defender el título mundial.

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