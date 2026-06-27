“El tiempo está en contra”: rescatista da detalles de la búsqueda tras terremoto en Venezuela
Miguel Pérez, rescatista mexicano, conversó con Caracol Radio acerca de las labores adelantadas por voluntarios de distintos países del mundo para atencer a las personas afectadas tras el terremoto en Venezuela.
“El tiempo está en contra”: rescatista da detalles de la búsqueda tras terremoto en Venezuela
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En diálogo con Caracol Radio, el rescatista mexicano Miguel Pérez brindó detalles sobre la labor que adelanta junto con los más de 1.600 rescatistas internacionales para atender a las víctimas de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela.
Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...