Activan sala de crisis para monitorear emergencia por terremoto en Venezuela

Cúcuta

La Cruz Roja Colombiana en la zona de frontera activó la sala de crisis y de monitoreo en la frontera con el fin de brindar atención a las familias de los damnificados por el terremoto en Venezuela.

La directora de Gestión de Riesgo del organismo de socorro María José Monsalve dijo a Caracol Radio que “toda la coordinación la realiza nuestro presidente Carlos Iván Márquez. Nosotros activamos nuestro grupo de voluntarios si se requiere apoyar desde esta frontera al vecino país”.

“Activamos grupo de rescate, socorristas, estamos monitoreando como evoluciona la situación. Si se requiere la movilización se enviará el personal, también tenemos medicinas, estamos listos y a la espera de las directrices del orden nacional para ese fin” dijo la funcionaria.

En esta zona del país, en las últimas horas han aparecido familiares de familias venezolanas indagando y pidiendo ayuda para poder lograr contacto con sus seres queridos, luego del terremoto.

A través de la linea WhatsApp 3175103463 se podrá generar el canal de comunicación con la Cruz Roja de Venezuela para poder lograr los contactos.

Así mismo, a través de rsf@cruzrojacolombian.org también se podrá realizar esa labor con el ánimo de contribuir a la ubicación de las personas ante la magnitud de la tragedia.

También en esta zona del país se ha despertado toda la solidaridad con los afectados con la tragedia natural para poder contribuir en ayudas humanitarias que permitan mitigar un poco el drama que viven miles de familias por el terremoto.