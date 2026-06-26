Denuncian abandono e inseguridad en el malecón del barrio Sevilla

Habitantes de la Comuna 5 de Cúcuta denunciaron el deterioro y abandono del malecón del barrio Sevilla, un espacio que, según afirman, permanece ocupado por habitantes de calle y es escenario de constantes hechos de inseguridad.

El edil Freddy Rodríguez aseguró que la obra, cuya inversión rondó los 10 mil millones de pesos, nunca fue entregada oficialmente a la comunidad y hoy presenta un avanzado estado de deterioro.

“Lamentablemente está tomada por la delincuencia y los habitantes de calle. Constantemente se roban las luminarias, los cables y hasta las tapas de las cajas donde están las redes eléctricas. No tenemos seguridad y el parque está completamente abandonado”.

Rodríguez recordó que el año pasado recibieron compromisos por parte de la Administración Municipal para intervenir el lugar, pero, según indicó, las obras prometidas nunca se ejecutaron.

“Queremos que los entes de control intervengan y que la Alcaldía cumpla lo que prometió. Este espacio es para el deporte, la recreación de los niños, jóvenes y familias de la Comuna 5, no para que siga siendo foco de inseguridad”.

Los habitantes solicitaron una intervención integral que permita recuperar el malecón, fortalecer la seguridad y devolver este escenario a la comunidad.