HUEM en aprietos por capacidad desbordada en atención

Norte de Santander

Nuevamente vuelven a encenderse las alertas en el hospital Erasmo Meoz de Cúcuta por su la compleja situación del área de urgencias que tiene su capacidad desbordada en un 330%.

Los actores de salud del departamento de Norte de Santander han llamado la atención por la grave problemática que atraviesa el centro asistencial derivado del no pago de servicios por parte de las Empresas Prestadoras de Salud.

Así mismo producto de esta situación, se advierte que las condiciones de salud de los pacientes se han agudizado y también se ha producido el deceso de algunos de ellos derivado de esta situación tan compleja.

Uno de los directivos del centro asistencial dijo a Caracol Radio “esta es la peor crisis de la salud, estamos colapsados y y sin respuesta del gobierno nacional frente al nivel de compromisos en asistencia médica y presupuestal”.

Explicó además que en la actualidad el departamento mantiene una alerta naranja que podría pasar a roja por la crítica situación financiera que tiene el centro médico más importante del oriente del país.

A esta situación se suma el aumento en el número de pacientes demandando atención médica por la crisis que vive la región del Catatumbo desde hace 17 meses de violencia en esa región.