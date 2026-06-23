Familia de hombre señalado como cabecilla del ELN niega vínculos con la estructura. Foto: MEBUG

La familia de Jorge Eliezer Cañizares Quintero rechazó la captura del hombre señalado por las autoridades como alias Koki, presunto cabecilla del ELN, y asegura que todo se trata de un “falso positivo”.

Su sobrina, Jéssica Paola Manzano, explicó que el hombre había viajado desde Cúcuta hacia Girón, Santander, para regresar a la finca donde trabaja, cuando fue detenido por la Policía.

“El miércoles mi tío viaja de Cúcuta porque había ido a pasar el fin de semana con nosotros por el Día del Padre. Él toma un carro hacia Girón, donde queda la finca en la que trabaja. Cuando le hacen el pare y le piden la cédula aparece la orden de captura y ahí mismo lo detienen”, relató.

La familiar sostiene que desde ese momento comenzaron las dudas sobre el procedimiento.

“A mi tío en ningún momento lo nombran como Jorge Eliezer Cañizares, sino que nombran otro alias. Nosotros creemos que ahí está la equivocación y por eso pedimos que investiguen bien el caso”, afirmó.

Además, rechazó que su tío tenga vínculos con el ELN y aseguró que siempre ha trabajado para sostener a su familia.

“Mi tío es una persona muy humilde, muy trabajadora. Duró muchos años trabajando en construcción y ahora está en una finca haciendo pesca, recogiendo frutas y lo que le salga. Lo están acusando de cosas que no son”, manifestó.

Para la familia, la captura corresponde a un error judicial.

“Creemos que esto es un falso positivo. Por eso acudimos a ustedes como periodistas para que nos ayuden a que se conozca la verdad. Mi tío es una persona inocente y lo están culpando de cosas que no son”, dijo.

La mujer concluyó con un llamado a las autoridades para que revisen el proceso y esclarezcan la situación de su familiar.

“Pedimos que se haga justicia, que investiguen bien sobre el tema y que no involucren a gente inocente solo por realizar positivos”, concluyó.