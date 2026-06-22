Presidentes y líderes felicitan a De la Espriella por el triunfo ajustado del preconteo

Imagen de referencia. Abelardo de la Espriella: Caracol Radio / Edificio de gobierno: Getty Images.

Los líderes de la derecha internacional, encabezados por el presidente estadounidense, Donald Trump, han reaccionado este domingo al ajustado conteo provisional de las elecciones presidenciales de Colombia, según el cual el candidato Abelardo de la Espriella se perfila como triunfador sobre el izquierdista Iván Cepeda, quien ha anunciado la impugnación de más de 30.000 mesas electorales.

“Él gano, ¡GRANDE!“, escribió Trump en su cuenta de Truth Social, que acompaña una noticia con los resultados preliminares de los comicios colombianos.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, felicitó por teléfono De la Espriella y confió en trabajar estrechamente en poner fin a la inmigración ilegal a Estados Unidos, entre otros objetivos.

Los mejores días de Colombia están por venir, vaticinó Rubio.

Llamados a alianzas en la región

Los presidentes de Argentina, el ultraderechista Javier Milei, y de Ecuador, Daniel Noboa, han sido de los primeros en felicitar a De la Espriella, tras conocer los datos preliminares.

“El león y el tigre rugen en Latinoamérica”, escribió Milei en sus redes sociales en alusión a su apodo (león) y al del eventual presidente electo colombiano (conocido como El Tigre), también representante de la extrema derecha.

En el mismo sentido se pronunció en su cuenta de X Noboa, quien consideró que Colombia “eligió el orden sobre la impunidad”.

“Hoy Colombia eligió el orden sobre la impunidad. Felicitaciones a Abelardo de la Espriella por esta victoria”, escribió Noboa, que tuvo una tensa relación con el presidente de Colombia, Gustavo Petro –del mismo partido de Cepeda-, en los últimos meses tras la guerra comercial desatada por el ecuatoriano para presionar a su homólogo a mejorar la seguridad en la frontera.

Asimismo, el presidente de Chile, José Antonio Kast, felicitó al candidato ultraderechista colombiano y aseguró que el país suramericano «comienza una nueva etapa de libertad».

En Venezuela y España celebran el resultado preliminar

La oposición venezolana, en cabeza de la líder María Corina Machado, también se ha mostrado confiada en el trabajo que podrá realizar con De la Espriella, a quien la premio Nobel de la Paz calificó como un gran aliado para la “transición democrática de Venezuela”.

Por su parte, el dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano a Machado, confió en que el «nuevo Gobierno» apoye la “lucha por la democracia venezolana y construya la paz que los colombianos merecen”.

Desde España también reaccionó el presidente del partido de ultraderecha Vox, Santiago Abascal, ha felicitado a De la Espriella y afirmó que «los colombianos han dicho basta al narcosocialismo de Petro».

«Enhorabuena, querido Abelardo. ¡Adelante Colombia! #FirmesPorLaPatria», dijo el post de Abascal, que lo acompaña de una fotografía en la que aparece con de la Espriella y un mensaje de este último que refiere: “Le ganamos al voto fusil y a la compra de votos y a los partidos tradicionales y a la corrupción y a los de siempre y a la guerrilla. GANÓ COLOMBIA”.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, envió un mensaje de felicitaciones al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Le deseó éxitos en su labor como mandatario y reiteró su compromiso con el fortalecimiento de las relaciones con Colombia.

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó a Colombia y al presidente electo, Abelardo De La Espriella, luego de la jornada electoral. Señaló que ambos países seguirán fortaleciendo lazos en beneficio mutuo.