Patricia Calero, la venezolana que entiende el arte como una forma de renacer

Como artista cinético-textil, su obra une el lenguaje geométrico, la estética del origami contemporáneo y la fuerza visual del arte cinético para crear piezas tridimensionales donde el color, la forma, la textura y el movimiento dialogan con el espectador.

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Autodidacta y profundamente vinculada a la sensibilidad venezolana del arte geométrico, Calero reconoce la influencia de grandes maestros como Carlos Cruz-Diez y Jesús Rafael Soto. A partir de ese legado, ha desarrollado una propuesta propia en la que utiliza cintas de nylon y poliéster y/o poliprepileno , composiciones modulares, instalaciones murales y obras escultóricas. Su trabajo no se limita a la belleza formal: busca activar la percepción, invitar a mirar desde distintos ángulos y convertir el espacio en una experiencia visual cambiante.

Uno de los logros más importantes de su carrera ha sido encontrar en el arte una nueva forma de expresión después de haberse dedicado durante años a otra profesión. Ese tránsito no fue inmediato ni sencillo. Para Calero, vencer el miedo de iniciar una carrera artística significó abrirse a un lenguaje propio hecho de colores, formas y texturas. Esa decisión se ha convertido en uno de los puntos más significativos de su vida profesional, porque le permitió asumir el arte no solo como oficio, sino como camino de crecimiento personal.

Su trayectoria ha ido ganando presencia en circuitos artísticos de Estados Unidos y otros escenarios internacionales. Ha participado en ferias y exposiciones en Miami, Nueva York, San Francisco y los Hamptons, ciudades que han ampliado la visibilidad de su obra y le han permitido conectar con públicos diversos. Entre sus participaciones destacan Art Market San Francisco, Art Market Hamptons, Art On Paper en Nueva York, Venezuela Art Fair III en Nueva York y exposiciones en Miami Fine Art Gallery, Chroma Art Fair en Lucid Art Gallery en el Miami Design District y Space Art Gallery.

La relación de Calero con galerías y plataformas artísticas también ha sido clave en su crecimiento. Presentarse con SAB Gallery de Los Ángeles representó para ella un honor especial, especialmente por tratarse de una galería que impulsa el arte creado por mujeres en distintas partes del mundo. También ha destacado su presencia durante casi un año en Lucid Art Gallery, en el Miami Design District, un espacio que fortaleció su vínculo con la escena artística de Miami.

En 2025, su selección para presentar obra en Red Dot Miami junto a SAB Gallery y Wexel Art marcó un reconocimiento importante dentro de su carrera. Haber sido escogida entre numerosos artistas y presentada como artista revelación confirmó el impacto visual y conceptual de su propuesta. Ese logro se suma a su participación en Doral International Art Fair y a otras muestras que han consolidado su nombre dentro del circuito contemporáneo.

El año 2026 aparece como una etapa de expansión para Patricia Calero. Este mismo año, su obra formó parte de exposiciones como Venezuela Art Fair y Huellas del Arte en Miami y una presentación convocada por Artara Curated. Además, fue seleccionada para una presentación individual dentro de Miami Fiber Triennial, en el marco de MIFA, un reconocimiento relevante para una artista cuya investigación se sostiene precisamente en el cruce entre textil, volumen, movimiento y percepción.

Más allá de las exposiciones, Calero considera que uno de sus mayores logros ha sido poder compartir su trabajo en espacios distintos y conectar con personas de culturas diversas. Su experiencia migratoria ha sido un momento decisivo en ese proceso, ahora que esta radicada en España. Emigrar y empezar de nuevo en un país que no era el suyo significó reconstruirse, adaptarse y aprender a presentar su obra desde otro contexto. Para ella, ese desafío se convirtió también en una oportunidad para crecer, ampliar su mirada y fortalecer su voz artística.

Esa voz, según la propia artista, es otro de sus grandes logros. Calero entiende su carrera como una prueba de que no siempre se empieza con todas las herramientas, pero sí con la voluntad de aprender. Su historia busca inspirar a otras personas a seguir sus sueños, incluso cuando sienten que no tienen suficiente conocimiento o experiencia. En su caso, la curiosidad, la disciplina y el deseo de explorar han sido motores constantes.

La obra de Patricia Calero continúa en evolución. Su mayor triunfo no está solo en los espacios donde ha expuesto ni en los reconocimientos obtenidos, sino en haber creado un lenguaje visual que une memoria venezolana, sensibilidad textil y movimiento contemporáneo. En cada pieza, su carrera afirma una idea clara: el arte también puede ser una forma de renacer.