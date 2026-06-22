Médica neuróloga comparte consejos clave para reducir el tiempo frente a las pantallas

¿Cuáles son las mejores técnicas para superar la adicción a las pantallas y poder disfrutar más de todo lo que nos rodea? La doctora Vanessa Benjumea, médica neuróloga y autora de los libros Mente Calma y Mente Calma Kids, nos enseña de qué manera poder vivir teniendo consciencia de hacer un uso correcto de los aparatos electrónicos que nos acompañan en el día a día.