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22 jun 2026 Actualizado 17:51

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Médica neuróloga comparte consejos clave para reducir el tiempo frente a las pantallas

¿Cuáles son las mejores técnicas para superar la adicción a las pantallas y poder disfrutar más de todo lo que nos rodea? La doctora Vanessa Benjumea, médica neuróloga y autora de los libros Mente Calma y Mente Calma Kids, nos enseña de qué manera poder vivir teniendo consciencia de hacer un uso correcto de los aparatos electrónicos que nos acompañan en el día a día.

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