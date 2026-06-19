Destrucción controlada en la vía Panamericana del Cauca

La carga fue ubicada en una alcantarilla del sector del Cairo en el municipio de Cajiío, centro del Cauca. Crédito: Ejército Nacional.

Cajibío - Cauca

La Tercera División del Ejército reportó que tras la alerta por presencia de explosivos en la vía Panamericana en jurisdicción del municipio de Cajibío, se activaron las capacidades del Grupo MARTE para controlar la amenaza.

Las autoridades confirmaron que uniformados del Grupo Liviano de Caballería ubicó la carga improvisada camuflada por delincuentes en una alcantarilla del sector de El Cairo de localidad en mención.

“Expertos del Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos ejecutaron una detonación controlada con precisión, salvaguardando la vida de conductores, transportadores y habitantes de la zona”, resaltó el Ejército.

Asimismo, aseveraron las Fuerzas Militares que con la reacción oportuna de los uniformados y la denuncia de la ciudadanía se evitó una tragedia en uno de los corredores viales más importantes del suroccidente del país.

La movilidad en la vía Panamericana fue restringida preventivamente, mientras se realizaba la destrucción controlada de la carga detonante y con la acción de las tropas ya el tránsito se reactivó nuevamente en normalidad.

Hay preocupación en la comunidad por el hecho que se registra horas antes de las elecciones de la segunda vuelta presidencial.

En la zona de los hechos hay presencia de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc de alias ‘Iván Mordisco’ responsables del ataque terrorista con explosivos que cobró la vida de 21 civiles y dejó más de 40 heridos el pasado mes de abril.

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