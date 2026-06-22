¡Cayó alias ‘Mencho’! Lo señalan de atracar a 17 pasajeros de un bus en Bolívar

La Policía Nacional en desarrollo de las acciones operativas del Plan Cazador, unidades de la Policía Judicial de la Seccional de Tránsito y Transporte de Bolívar lograron la captura de un presunto delincuente conocido con el alias de ‘Mencho’, señalado de participar en un violento hurto contra los pasajeros de un bus intermunicipal en el municipio de Calamar.

La detención se llevó a cabo en el municipio de Nilo, departamento de Cundinamarca, donde los uniformados hicieron efectiva una orden de captura por el delito de hurto calificado agravado contra el joven de 21 años, oriundo de Calamar, Bolívar.

Según las investigaciones adelantadas por las autoridades, alias ‘Mencho’ habría participado en un asalto ocurrido en mayo de 2024, cuando varios delincuentes abordaron un bus de servicio público intermunicipal y, utilizando armas de fuego, intimidaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.

Durante el hecho delictivo, 17 personas resultaron afectadas y las pérdidas económicas fueron estimadas en aproximadamente 23 millones de pesos.

La captura fue materializada por integrantes de la Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) de Tránsito y Transporte Bolívar, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de una orden expedida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Arroyo Hondo, Bolívar, el pasado 6 de mayo de 2026.

El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, destacó el resultado obtenido en el marco del Plan Cazador y reiteró el compromiso institucional con la seguridad ciudadana.

“Gracias al trabajo investigativo y operativo, seguimos dando resultados contundentes contra quienes afectan la tranquilidad de los bolivarenses. No descansaremos hasta poner a disposición de la justicia a todos los responsables de hechos que atenten contra la seguridad de nuestra comunidad”, manifestó el oficial.

El capturado fue dejado a disposición de la autoridad competente para responder por el delito de hurto calificado agravado, mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.