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22 jun 2026 Actualizado 20:52

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Cárcel para dos hombres en Bolívar por presunta agresión a sus excompañeras sentimentales

La Fiscalía General de la Nación les imputó a los procesados el delitos de violencia intrafamiliar agravada

Cárcel para dos hombres en Bolívar por presunta agresión a sus excompañeras sentimentales

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Fiscales de la SeccionalBolívar judicializaron a dos hombresquienes, en procesosdistintos, habrían incurrido en violencia doméstica contra sus exparejas sentimentales.

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Uno de los casos permitióel aseguramiento de un hombre de 40 años quien, al parecer, el pasado 31 de mayo agredió física, psicológica y verbalmente a su excompañera sentimental, en el barrio Las Cabañas del municipio de Santa Rosa del Sur.

La investigación determinó que el procesado, se cree, causó heridas con un objeto cortopunzante a la víctima, de 44 años. También, habría amenazado con asesinarla si no continuaban la relación afectiva. El investigado fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional.

Por hechos similares, registrados en el corregimiento de Santa Ana, jurisdicción de la isla de Barú, fue privado de la libertad un hombre de 26 años quien el 2 de mayo anterior, presumiblemente, hirió con un arma cortopunzante a su expareja,de 28 años. Ademásde golpearla e intimidarla con asesinarla. Su captura se produjo por orden judicialel pasado 4 de junio en Barú.

Ninguno aceptó los cargos en su contra.Los dos cumpliránmedidas de aseguramiento en centros carcelarios.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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