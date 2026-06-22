Byordy presenta “Sigo en pie”, un himno de resiliencia, fe y esperanza

Más que una canción, Sigo en Pie es un mensaje de vida que nace del dolor, pero también de la decisión firme de no rendirse. A través de una letra profunda y emotiva, Byordy convierte las cicatrices de las batallas personales en una declaración de fe, amor propio y perseverancia.

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Este nuevo sencillo está dedicado a todos los hombres y mujeres que luchan cada día con valentía, que han caído y se han levantado con más fuerza, encontrando en su fe, su familia y sus sueños las razones para continuar.

“Sigo en Pie” se convierte así en un himno de resiliencia que busca inspirar a quienes atraviesan momentos difíciles, recordándoles que el dolor puede transformarse en esperanza y que los logros más valiosos son aquellos que se alcanzan con esfuerzo, sacrificio y determinación.

Con este lanzamiento, Byordy reafirma su compromiso de llevar mensajes que conecten con las experiencias reales de las personas y fortalezcan el espíritu de quienes nunca dejan de luchar.

Además, el artista continúa expandiendo su música a nivel internacional con una importante agenda de presentaciones que incluye una gira por Estados Unidos durante el mes de julio, seguida por giras en Canadá y Perú durante agosto, llevando el mensaje de Sigo en Pie a nuevas audiencias alrededor del mundo.

“Nada fue regalado; todo se ganó con fuerza y mucho sacrificio”. Esa es la esencia de una canción que promete convertirse en la banda sonora de quienes se niegan a rendirse.