Más de 3 mil uniformados custodian el certamen electoral en Cartagena y zona insular

Más de 3 mil uniformados de todas las especialidades de la Policía Nacional fueron desplegados desde tempranas horas en los puestos de votación ubicados en Cartagena, su área metropolitana, cabeceras municipales, corregimientos y zona insular, con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia y el normal desarrollo del certamen democrático.

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Desde la madrugada, un dispositivo especial de la Policía Nacional brindó seguridad al traslado y distribución del material electoral hacia los diferentes puestos de votación del Distrito y la zona insular, garantizando que este proceso se desarrollara sin contratiempos y bajo estrictas medidas de protección.

Como parte de este despliegue, más de 50 uniformados zarparon hacia los puestos de votación ubicados en Tierra Bomba, Bocachica, Islas del Rosario, Caño del Oro y Punta Arena, fortaleciendo la presencia institucional en las comunidades insulares y brindando tranquilidad a los ciudadanos durante el ejercicio democrático.

Los uniformados acompañan la apertura y funcionamiento de los puestos de votación, desarrollando labores de vigilancia, prevención y control para garantizar las condiciones necesarias que permitan a los ciudadanos ejercer su derecho al voto en un ambiente de orden, transparencia, convivencia y respeto por las normas electorales.

De igual forma, todos los puestos de votación son monitoreados permanentemente desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), donde personal policial altamente calificado y las autoridades locales realizan seguimiento en tiempo real a la jornada electoral, con el fin de atender de manera oportuna cualquier situación que pueda afectar su normal desarrollo.

“Con el despliegue de más de 3 mil uniformados en Cartagena, su área metropolitana y la zona insular, estamos garantizando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto en un ambiente de seguridad, tranquilidad y transparencia. Nuestro compromiso es proteger la democracia y responder de manera oportuna ante cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada electoral”, afirmó el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional reitera su compromiso con la protección de los derechos electorales de los colombianos e invita a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada electoral a través de la línea de emergencias 123 y la Línea Anticorrupción 157, canales habilitados para atender cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades.