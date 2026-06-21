El Líbano vive una noche en calma tras dos días con un centenar de muertos

El Líbano vivió la noche sin bombardeos la noche del sábado al domingo por primera vez en semanas, en medio de la tregua en vigor entre Israel y el grupo chií libanés Hezbolá, y tras dos días sangrientos en los que ataques israelíes mataron a un centenar de personas, entre ellas dos militares libaneses y varios niños.

Hasta el momento, no se han reportado ataques ni nuevas infiltraciones por parte de las tropas israelíes en el marco de su invasión en el sur del país mediterráneo, aunque la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa sí ha indicado que un dron israelí ha sobrevolado, como es habitual, los suburbios meridionales de Beirut, conocidos como Dahye.

Esta relativa calma se produce tras dos de los peores días en el Líbano desde que comenzó la ofensiva israelí el pasado 2 de marzo contra el país de los cedros, después de que Hezbolá atacara a Israel en respuesta a los bombardeos de EE. UU. e Israel contra Irán que comenzaron a finales de febrero.

Entre el viernes y el sábado, poco más de un centenar de personas han muerto, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Pública libanés y la ANN en acciones israelíes contra el país, especialmente el sur, pero también en el valle de la Bekaa, en el este y zonas de mayoría chií.

En esa escalada israelí, un soldado y un sargento libaneses perdieron la vida, de acuerdo con el Ejército libanés.

En esos dos días, tanto Hezbolá como el Ejército israelí intercambiaron fuego, después de que la formación armada dijese que había avistado a las tropas israelíes avanzar en las alturas de las colinas de Ali al Taher, en el sur del Líbano.

Todos estos ataques se produjeron a pesar de que el pasado viernes por la tarde se acordara una tregua que entraba en vigor en ese momento entre Israel y Hezbolá, y también pese a que ya el primer punto del memorando de entendimiento firmado digitalmente entre Washington y Teherán el pasado miércoles para poner fin a la guerra en Irán contemplara el cese de hostilidades en el frente libanés.

Este domingo mismo se espera que dé comienzo la primera ronda de negociaciones de paz con Irán sobre la base de ese memorando de entendimiento en el complejo de Bürgenstock, cerca del lago de Lucerna, en el centro de Suiza, donde ya se encuentran las delegaciones estadounidense e iraní, así como los mediadores, de Pakistán y Catar.

Inicialmente se esperaba que las negociaciones en Bürgenstock comenzaran el viernes, aunque Irán las suspendió ese día tras los ataques israelíes en el Líbano.

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