Presidente iraní descarta producir armas nucleares, pero no renunciará al enriquecimiento de uranio
En medio del memorando de entendimiento firmado por Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo de paz, Washington exige, entre otras cosas, que Teherán no posea armas nucleares.
El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró este domingo que Teherán está dispuesto a dar garantías de que no fabricará armas nucleares, aunque insistió en que no renunciará a su derecho a enriquecer uranio.
“Lo que Estados Unidos exige es que Irán no fabrique una bomba atómica. Esto no es nada nuevo, y también podemos declarar por escrito que no tenemos intención de fabricar una bomba”, señaló el presidente, según su página web oficial.
“Sin embargo, no renunciaremos a nuestro derecho al enriquecimiento, y la otra parte no tendrá más remedio que aceptar este derecho”, añadió, el día en que representantes iraníes y estadounidenses están reunidos en Suiza para negociar un acuerdo.