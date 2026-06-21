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21 jun 2026 Actualizado 11:57

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Cúcuta

Mas de cuatro mil hombres de la fuerza pública vigilan las elecciones presidenciales

Cúcuta y Norte de Santander están “blindadas” para los comicios

Refuerzan la seguridad para segunda vuelta presidencial (Foto: Policia Cúcuta)

Refuerzan la seguridad para segunda vuelta presidencial (Foto: Policia Cúcuta)

Refuerzan la seguridad para segunda vuelta presidencial (Foto: Policia Cúcuta)
Cúcuta
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La Policía Nacional ha desplegado todas sus capacidades en recurso humano, tecnológico y de logística para brindar acompañamiento en seguridad a la jornada electoral.

Las autoridades han reforzado las estrategias del Plan Democracia para garantizar el desarrollo de las elecciones sin contratiempos.

En Cúcuta más de mil doscientos ochenta y ocho hombres y mujeres están acompañando la labor preventiva y de seguridad en cada una de las áreas que se han dispuesto para la jornada.

En el departamento de Norte de Santander más de tres mil hombres distribuidos en los cuarenta municipios tienen la labor de garantizar la seguridad y evitar delitos contra el sufragio.

Las autoridades han advertido que hasta el momento no se registran alteraciones del orden público y se mantienen listas todas las capacidades de la fuerza pública para velar por el desarrollo de esta segunda vuelta presidencial.

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