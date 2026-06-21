Corredores viales de Bolívar cuentan con dispositivo de seguridad para las elecciones presidenciales

Con el propósito de garantizar la movilidad, la seguridad y la atención oportuna de cualquier eventualidad durante la jornada electoral de este domingo, la Policía Nacional fortaleció su dispositivo de seguridad en los principales corredores viales del departamento de Bolívar, en el marco del Plan Democracia 2026 “Voto Seguro”.

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Desde las primeras horas del día, uniformados de la Seccional de Tránsito y Transporte Bolívar se encuentran desplegados a lo largo y ancho de los ejes viales del departamento, realizando actividades de prevención, control y acompañamiento a los ciudadanos que se movilizan hacia los diferentes municipios para ejercer su derecho al voto.

El componente operativo dispuesto por la Institución incluye personal capacitado para la regulación del tránsito, atención de incidentes viales y respuesta inmediata ante cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de la jornada democrática, en articulación con las demás autoridades.

Dentro de las capacidades instaladas también se cuenta con ambulancias dotadas con personal médico, listas para atender cualquier emergencia que pueda presentarse en las carreteras del departamento, garantizando una respuesta rápida y eficiente en caso de accidentes o situaciones de salud.

Asimismo, fueron ubicados estratégicamente vehículos pesados como grúas de pluma y planchón, los cuales permitirán remover automotores averiados o involucrados en siniestros viales, evitando congestiones y facilitando la movilidad en las principales rutas de Bolívar.

El dispositivo se complementa con carros taller equipados con capacidades técnicas para realizar mantenimientos y asistencias mecánicas básicas en carretera, contribuyendo a minimizar los tiempos de respuesta y asegurar el flujo vehicular durante toda la jornada electoral.

“El llamado a todos los ciudadanos es a movilizarse con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y atender las recomendaciones de nuestros uniformados. Hemos dispuesto todas nuestras capacidades humanas, logísticas y tecnológicas para garantizar unas elecciones seguras, tranquilas y en completa normalidad en todo el departamento de Bolívar”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Con este despliegue integral, la Policía Nacional ratifica su compromiso con la protección de la democracia y el bienestar de los bolivarenses, garantizando que las elecciones presidenciales se desarrollen en un ambiente de seguridad, convivencia y tranquilidad. El Plan Democracia 2026 “Voto Seguro” contempla la presencia permanente de las autoridades en los principales corredores viales y centros poblados del departamento.