Bolívar da apertura a la jornada electoral con llamado a votar en paz y tranquilidad

Durante el acto de apertura, la secretaria del Interior de Bolívar, Nohora Serrano, aseguró que el departamento se encuentra preparado para que los ciudadanos ejerzan libremente su derecho al voto.

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“Ya se encuentran listas las 3.555 mesas de votación habilitadas en los 44 municipios y los dos distritos del departamento de Bolívar. Todo está dispuesto para que hoy tengamos unas elecciones seguras, transparentes y con todas las garantías para los ciudadanos”, manifestó la funcionaria.

Serrano invitó a los bolivarenses a participar activamente en la jornada democrática, acudiendo temprano a las urnas para ejercer su derecho al voto.

“Invitamos a todos los bolivarenses a votar temprano. Están dadas todas las condiciones para que puedan participar en igualdad de condiciones y con total tranquilidad. Esperamos que esta sea una jornada en la que prevalezcan la democracia y la participación ciudadana”, señaló.

La funcionaria también informó que las autoridades mantendrán un monitoreo permanente de la jornada electoral a través del Puesto de Mando Unificado (PMU), desde donde se hará seguimiento al desarrollo de las votaciones en todo el territorio departamental.

Por su parte, la secretaria General del Distrito de Cartagena, María Patricia Porras, transmitió un mensaje de tranquilidad en nombre del alcalde mayor de Cartagena, destacando que toda la logística electoral se encuentra lista para recibir a los votantes.

La funcionaria informó que en Cartagena están habilitados los 137 puestos de votación y las 2.518 mesas dispuestas para esta jornada democrática, garantizando las condiciones necesarias para que los ciudadanos participen en las urnas.

Las autoridades confirmaron que todos los puestos de votación del departamento y del Distrito se encuentran habilitados y operando con normalidad.

Finalmente, reiteraron el llamado a la ciudadanía para que participe masivamente en esta jornada electoral, ejerciendo su derecho al voto de manera libre, responsable y en paz.