Bolívar con protección policial para garantizar unas elecciones seguras

Más de 1.600 uniformados fueron desplegados para custodiar puestos de votación y acompañar esta jornada democrática en todo el departamento

Más de 1.600 hombres y mujeres de la Policía Nacional iniciaron su despliegue en los municipios del norte, centro y sur del departamento de Bolívar, como parte del dispositivo especial de seguridad dispuesto para acompañar la jornada de elecciones presidenciales de 2026.

Los uniformados fueron ubicados estratégicamente en puestos de votación, vías de acceso, cabeceras municipales, corregimientos y zonas rurales, con el propósito de garantizar el normal desarrollo de los comicios, prevenir alteraciones al orden público y brindar acompañamiento permanente a los ciudadanos que ejercen su derecho al voto.

El componente policial hace parte del Plan Democracia 2026 – Voto Seguro, estrategia diseñada para preservar la transparencia del proceso electoral y generar las condiciones necesarias para que los bolivarenses participen de esta importante jornada en un ambiente de paz, seguridad y confianza.

De manera paralela, la Policía Nacional mantiene una coordinación permanente con las autoridades electorales, brindando acompañamiento a los funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, comisiones escrutadoras y demás organismos responsables de velar por la legalidad y transparencia de las elecciones.

En municipios, corregimientos y veredas del departamento, los policías adelantan labores de vigilancia, control, prevención y orientación ciudadana, fortaleciendo la presencia institucional tanto en las zonas urbanas como en los sectores rurales, donde campesinos, agricultores y finqueros también participan activamente de esta fiesta democrática.

“Desde muy temprano nuestros más de 1.600 hombres y mujeres policías se encuentran desplegados en todo el departamento de Bolívar, garantizando que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto con tranquilidad y confianza. Estamos acompañando cada etapa del proceso electoral en coordinación con la Registraduría y demás autoridades para asegurar una jornada segura, transparente y en paz”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de acompañar la jornada electoral hasta el cierre de las urnas y el inicio de los escrutinios, invitando a la ciudadanía a participar con responsabilidad, respetar las normas y denunciar oportunamente cualquier situación que pueda afectar el normal desarrollo de esta jornada democrática.