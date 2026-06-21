Bolívar activa Puesto de Mando Unificado para garantizar elecciones seguras

En el marco de las elecciones presidenciales de 2026, las autoridades instalaron el Puesto de Mando Unificado (PMU) departamental, desde donde se coordinan y supervisan las acciones de seguridad, prevención y respuesta para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática en todo el territorio bolivarense.

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Desde este centro estratégico de coordinación, representantes de las autoridades civiles, militares, organismos de control y la Policía Nacional realizan seguimiento en tiempo real a la situación de orden público en los diferentes municipios del departamento, con el propósito de atender de manera oportuna cualquier eventualidad que pueda afectar el proceso electoral.

La instalación del PMU hace parte de las acciones contempladas en el Plan Democracia 2026, diseñado para brindar las condiciones de seguridad necesarias que permitan a los ciudadanos ejercer libremente su derecho al voto en un ambiente de tranquilidad y confianza.

Durante toda la jornada electoral, las autoridades mantendrán canales permanentes de comunicación y coordinación, fortaleciendo la capacidad de reacción ante cualquier situación que requiera atención inmediata en los puestos de votación y sus áreas de influencia.

El despliegue institucional también contempla labores de vigilancia, control y acompañamiento a las comisiones escrutadoras, así como la protección de la infraestructura electoral y el material dispuesto para los comicios presidenciales.

“El Puesto de Mando Unificado nos permite articular todas las capacidades institucionales para monitorear en tiempo real el comportamiento de la jornada electoral y garantizar que los bolivarenses puedan ejercer su derecho al voto con total seguridad y tranquilidad”, manifestó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para participar activamente en esta fiesta democrática, respetando las normas y reportando oportunamente cualquier situación que pueda afectar la transparencia, la convivencia y el normal desarrollo de las elecciones en el departamento.