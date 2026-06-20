Visita gratis el Castillo de San Felipe de Barajas el domingo 21 de junio

Con una jornada dedicada a La Heroica y su gente, la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), administradora de las fortificaciones, busca resaltar la identidad local en el día de entrada gratis para colombianos al Castillo de San Felipe de Barajas, el cual se realizará el domingo 21 de junio.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La jornada gratuita para nacionales colombianos, titulada ‘+493 años forjando identidad’, se da en el marco de la celebración del cumpleaños de la ciudad y coincide con las elecciones presidenciales 2026, motivo por el cual la Etcar invita a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto y después disfrutar la programación artística y cultural en el San Felipe.

La agenda se inicia a las 10:00 a.m. con un taller de juegos tradicionales en el tendal del Hospital de Tropa, donde cartageneros y visitantes podrán conocer el valor tradicional de los juegos que unen a las comunidades en los barrios, tales como bailar el trompo, jugar a la peregrina, saltar la cuerda, etc.

A las 11:00 a.m. se realizará la obra de teatro ‘Un sueño llamado libertad’ en el tendal del Bonete, la cual genera conciencia sobre la historia de resistencia de los Kalamari ante la conquista española.

Por otro lado, a las 3:00 p.m. los asistentes podrán degustar dulces tradicionales cartageneros en el Tendal de la Cruz, en la zona contigua a la cuadrilonga, donde además se pueden capturar icónicas fotografías con la ciudad amurallada de fondo.

Para finalizar a las las 5:00 p.m., con mucho orgullo y admiración, se le dedicará a nuestra ciudad una serenata coral en el tendal del Bonete.

La directora de la Etcar, Sandra Schmalbach, afirma: “Desde la Etcar preparamos un día de entrada gratis con una programación que resalta el amor por nuestra ciudad, nuestra cultura e idiosincrasia, especialmente en el mes del cumpleaños de nuestra amada Cartagena, por ello los invitamos a acompañarnos con sus familiares y amigos para vivir este espacio en nuestro patrimonio”.