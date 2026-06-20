¡Primera pole position para David Alonso en Moto2!: se ilusiona con triunfo en el GP de Chequia

David Alonso ganó la pole position del GP de Chequia / Getty Images / Gold & Goose Photography

David Alonso estuvo por última vez en un podio de Moto2 en noviembre de 2025 en el GP de Portugal. Sin embargo, esta racha podría terminar este fin de semana en el GP de Chequia, pues el colombiano terminó en el primer puesto de la clasificación y tomará partida en el lugar de privilegio, siendo esta la primera vez desde que corre en la categoría intermedia.

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En la primera práctica libre que tuvo lugar el viernes, Alonso quedó ubicado en el séptimo lugar con un tiempo de 1:59:220. Luego mejoró su tiempo a 1:58:511 y en la última práctica terminó cuarto con un tiempo de 1:58:406, superado por el checo Filip Salac, el estadounidense Joe Roberts y Celestino Vietti.

Debido a su gran presentación en las libres, se saltó la clasificación 1 y fue directo a la 2. Allí, fue el más veloz y realizó el récord de la pista, terminando con un tiempo de 1:57:718, por encima del local Salac, por 205 milésimas de segundo y del español Daniel Holgado por 309 milésimas.

¿Cuándo será la carrera del GP de Chequia y cómo seguir?

La carrera tendrá lugar este domingo 21 de junio desde las 5:15 de la mañana hora de Colombia y se podrá ver meidante la transmisión de ESPN o Disney+.

Alonso marcha en la sexta posición del Mundial de Moto2, liderado por el español Manuel González. El joven piloto cuenta con 71 puntos y sus mejores resultados han sido cuartos puestos en España, Estados Unidos y Hungría.

De ganar en Chequia, estará logrando 25 unidades y sería su segundo triunfo en Moto2, luego de haber ganado el GP de Hungría en 2025.