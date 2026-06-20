Petro le exige a Trump información sobre Beto Coral: “Que nos diga si somos compañeros de verdad”

Desde el martes 16 de junio, el activista colombiano Beto Coral se encuentra detenido en Estados Unidos tras un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Tras estos 5 días de detención, la familia denuncia que se desconoce el paradero de Beto; por parte del Gobierno, la Cancillería denunció que esta actuación debería ser considerada como una “persecución política”, por lo que ofreció traerlo de vuelta al país o interceder por él ante la justicia estadounidense.

Tras este incidente, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre este hecho a través de su cuenta de X. Le pidió al Gobierno de los Estados Unidos información sobre el paradero de Beto Corales y, en su trino, cuestionó si ambos países son realmente aliados en la lucha contra el narcotráfico.

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Petro exige información sobre Beto Coral

En su comentario, el presidente Petro escribió en su cuenta: X: “El presidente de la República de Colombia le exige al presidente de los EEUU que le diga al pueblo de Colombia dónde está Alberto Coral, el hijo del oficial de policía colombiano que descubrió en qué lugar estaba el narcotraficante más grande en el mundo de la cocaína”. Pablo Escobar”.

Además, cuestionó si realmente son aliados en la lucha contra el narcotráfico: “Que nos diga si somos compañeros de verdad en la lucha contra el narcotráfico, o solo nos ven como un pueblo inferior para ser utilizables, golpeables, torturizables económica y políticamente en los EEUU. Si es así, el padre de Beto Coral, capitán de la policía de Colombia, perdió su vida por nada“.

Además, en otro momento, escribió que ‘Beto’ es “un preso político en EEUU” y culpó al candidato Abelardo de la Espriella de su captura, a quien llamó “defensor de narcoparamilitares genocidas del pueblo colombiano”.

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