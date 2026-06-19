Entregan 225 motocicletas a la Policía de Bogotá destinadas a la seguridad de Transmilenio. Foto: Distrito Capital.

Bogotá D.C

Con el objetivo de reforzar las labores de vigilancia, prevención y reacción de la Policía Nacional en TransMilenio, se entregaron 225 nuevas motocicletas a los uniformados con todos los equipos necesarios.

Los vehículos fueron entregados en el Patio Taller El Dorado en un evento liderado por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , el secretario de Seguridad, César Restrepo y el coronel Jhon Zambrano, subcomandante de la Policía Metropolitana.

Durante el acto, el mandatario capitalino destacó el fortalecimiento de la Fuerza Pública que ha realizado en su administración, entregando hasta el momento un total de 1.000 motocicletas nuevas a la Policía.

“Logramos un avance muy importante con la entrega de estas 225 motos nuevas con todos los equipos necesarios para la Policía Metropolitana. Estas se suman a las más de 776 motocicletas que ya entregamos en nuestro gobierno. Es decir, ya superamos las 1.000 motocicletas nuevas destinadas a fortalecer esas capacidades”, afirmó.

Con esta entrega y el funcionamiento del sistema de monitoreo, se fortalecen las capacidades de reacción de las autoridades.

Más de 8.000 robos en Transmilenio en 2026

El secretario de Seguridad, César Restrepo , resaltó que las motocicletas reforzarán la capacidad de respuesta de las autoridades dentro y fuera del sistema de transporte.

“En lo corrido del año llevamos más de 1.000 capturados en TransMilenio gracias al trabajo articulado entre la Policía y la vigilancia privada. Estas motos fortalecerán esa capacidad operativa y la vigilancia en los entornos donde ocurren los delitos”, señaló.

En lo que va del año, de acuerdo con el secretario, se han presentado 8.000 denuncias de robos en el sistema de transporte. El 80% de esas denuncias han sido mediante la modalidad de ‘cosquilleo’.

Por su parte, el subgerente general de Transmilenio, Mauricio Gutiérrez destacó el trabajo en conjunto para fortalecer la seguridad en el transporte público.

“Este es el resultado de una alianza institucional que nos permite seguir trabajando de manera articulada para ofrecer un transporte público más seguro, fortalecer la convivencia y brindar mayor tranquilidad a los millones de personas que se movilizan diariamente en TransMilenio”.

De acuerdo con informes de la Policía Metropolitana, a lo largo de este 2026, se ha logrado una reducción en varios delitos, entre ellos: hurto a entidades financieras (-40 %), hurto a comercio (-17 %), hurto a celulares (-12 %), hurto de automotores (-17 %), extorsión (-22 %) y hurto a personas (-16 %).