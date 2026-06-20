Gobierno rechaza ataque con drones en el municipio de Tibú

Norte de Santander

El gobierno nacional rechazó el ataque del que fue víctima una comunidad cristiana y una familia en el municipio de Tibú que le costó la vida a un menor de edad y dejo siete personas más heridas, producto de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias del frente 33 de las farc.

El ministro de defensa Pedro Sánchez dijo a Caracol Radio que “son confrontaciones de dos grupos criminales que lo único que han hecho es asesinar colombianos. Recordemos lo que hizo el cartel del narcotráfico del Eln”.

“Hace casi año y medio el Eln asesinó a mas de 200 campesinos, desplazó a mas de 30 mil y confinó a mas de 60 mil. Ambos grupos se están atacando indiscriminadamente sin respetar a la población civil” dijo el funcionario.

Explicó que “la información preliminar que tenemos es que fue causado por la estructura criminal 33 y aquí se confirma una vez mas el desprecio por la vida, de estas personas”.

“Tenemos todas las capacidades especializadas, más de 15 ml hombres están allí desplegados en el Catatumbo y vamos a seguir la misión. Pero mientras exista el narcotráfico y actividades ilegales se mantendrá una situación que seguimos con el ánimo de combatir firmemente” precisó el ministro de la defensa.