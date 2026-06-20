Hostigada base militar en el municipio de Hacarí

Norte de Santander

Las autoridades civiles en el Catatumbo reportaron en las últimas horas un hostigamiento a la base militar ubicada en el municipio de Hacarí.

Con ráfagas de fusil y explosivos un grupo armado ilegal alteró la tranquilidad de los habitantes de esa población y provocó la reacción de las unidades militares ubicadas en esa guarnición.

Fueron varios minutos de tensión vividos la noche anterior, que los militares repelieron sin que hasta el momento se conozca una afectación de gravedad.

Se informo que en este hecho violento no resultaron soldados heridos u situaciones que comprometieran la integridad de los mismos.

En la región del Catatumbo se vive una tensión hace 72 horas al incrementarse los ataques de los grupos ilegales que delinquen en la zona contra la población civil.

También se ha alertado sobre un presunto costreñimiento electoral que se pudiera generar en torno a la segunda vuelta presiendencial.