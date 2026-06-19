Concejo de Cúcuta pide revisar legalidad de la cesión del contrato del acueducto( Foto Concejo de Cúcuta )

La autorización de la junta directiva de la EIS para ceder, modificar y prorrogar el contrato de operación del acueducto de Cúcuta generó nuevas reacciones en el Concejo de la ciudad. El concejal Oliverio Castellanos pidió que se revise la legalidad del proceso y anunció que promoverá un debate público sobre la decisión.

Según el cabildante, la administración municipal debe explicar a la ciudadanía las condiciones en las que se aprobó la cesión y la prórroga del contrato que entrará en vigencia una vez finalice la actual operación, prevista para diciembre de 2026.

“Hay que revisar si legal y constitucionalmente esto se hizo bien. Si todo está ajustado a la ley no habrá ningún inconveniente, pero si hubo alguna irregularidad serán los entes de control y la justicia los que deberán actuar”, afirmó.

Castellanos señaló que, antes de emitir un juicio definitivo, analizará la documentación relacionada con la decisión para sustentar cualquier cuestionamiento.

“Siempre he generado estos debates con documentos y pruebas. Estudiaré este tema y, si corresponde, seguiremos dando la discusión, así ya no sea desde el Concejo sino desde la plaza pública”, indicó.

El concejal también manifestó su preocupación por la concentración de la operación de varios servicios públicos en un mismo operador, aunque insistió en que será la justicia la encargada de determinar si la decisión cumple con todos los requisitos legales.

Mientras tanto, se espera un pronunciamiento de la Alcaldía de Cúcuta y de la EIS sobre los alcances de la cesión y la prórroga del contrato.